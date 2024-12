Zvířata v olomoucké zoo si pochutnala na vánoční dárcích s potravou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na potkanech v dýni, ovoci v ledové kouli, červech ukrytých v bambusovém tubusu i na mase zamotaném do hasičských hadic či zavěšeném na kladce si včera pochutnávala zvířata v Zoologické zahradě Olomouc. Její pracovníci se tímto způsobem rozhodli zpříjemnit svým svěřencům Štědrý den. Zatímco lidé o vánočních svátcích zpravidla nehledí na množství spořádaných dobrot, krmné dávky u zvířat zůstaly v obvyklém množství, aby sváteční hodování nevyústilo v zažívací problémy. ČTK to řekla zooložka Jitka Vokurková.Potrava představuje nejčastější způsob využití tzv. enrichmentu, pomocí kterého se pracovníci zoo snaží zpestřit chovaných zvířatům život. "Pro naše zvířata je přijímání potravy v rámci tzv. enrichmentu zábava. Tentokrát jsme se například u opic rozhodli pro vánoční dárky, do kterých bylo ukryto nejrůznější krmení. A tak se sice hodovalo jako vždy, akorát ne tradičně z misek a krmných míst. Zvířata si hostinu náležitě užila," uvedla Vokurková. Podle Vokurkové k zabavení zvířete stačí, když nedostane svou potravu připravenou do misky a k jejímu získání musí vyvinout činnost a hledat ji. Ve volné přírodě zvířatům totiž lov a následné dobývání kořisti zabere mnoho času.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1828 zvířat v 387 druzích. Zoo loni navštívilo 381.818 lidí, meziročně o 14.107 více. Byla to nejvyšší návštěvnost za posledních 25 let. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města dostává příspěvek na činnost.

