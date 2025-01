Zvířecí útulek v Brně pořádá jednou za měsíc komentované prohlídky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vyhovět žádostem o návštěvu a zároveň snížit stres zvířat mají komentované prohlídky, které od konce minulého roku pořádají v útulku Městské policie Brno v Bystrci. Zájemci se musí předem registrovat na internetu , při prohlídce se seznámí s obyvateli útulku a mohou i některé z nich adoptovat, řekla ČTK vedoucí útulku Petra Volešová."Poptávka po prohlídce útulku byla mezi lidmi velká. Zájem měli například lidé, kteří nám pravidelně přispívají finančně nebo materiálně. Ač jsou některá plemena psů velmi společenská, pro jiná jsou návštěvy neznámých lidí velmi stresující. Prohlídka jedné skupiny lidí jednou za měsíc je pro zvířata i pro nás rozumným kompromisem," vysvětlila Volešová, proč se prohlídky nekonají častěji.

Do útulku se dostávají nejen psi, kterým například zemřel majitel nebo je jejich pán nechal opuštěné, ale i zvířata, která nejsou socializovaná či mají problém s agresivitou.

Útulek pro opuštěná zvířata má prostor až pro 200 psů a 80 koček, obvykle v něm ale žije okolo 30 psů, počet koček se během roku hodně mění. "Leden a únor jsou nejslabší měsíce, protože se nerodí koťata. Naopak od července do září tu míváme až 60 koček, často jde právě o koťata," uvedla vedoucí útulku.

Zájemci o prohlídku nejprve podepíšou dokumenty potvrzující, že se seznámili s bezpečnostními pravidly a že budou dodržovat instrukce zaměstnanců útulku. První zastávkou je prohlídka odchytového auta, kde strážník-odchytář představí vybavení automobilu i zkušenosti s odchyty různých zvířecích druhů. Městská policie totiž zdaleka neodchytává pouze kočky a psy, ale veškeré druhy zvířat od koní či ovcí, které se zatoulají z ohrad, až po hady nebo ptáky uvázlé na rozličných místech.

"Prohlídka pokračuje do provozních prostor útulku, k psím kotcům i kočičímu výběhu, kde popisujeme, co se děje po odchytu, jak funguje adopce, co ovlivňuje rychlost, s jakou si zvíře najde nový domov, a mluvíme také o problematice množení psů," dodala Volešová.

Prohlídka končí ve veterinární ordinaci popisem nejběžnějších zákroků i způsobu zajištění péče pro útulek.

Ač umisťování zvířat není primárním důvodem komentovaných prohlídek, po každé návštěvě se našel nový domov pro některou ze zdejších koček. Obecně platí, že pro kočky se nový domov hledá snáz i v případě, že trpí nějakým handicapem - mají například amputovanou nohu nebo jsou slepé.

"U pejsků je problém, že ve svých kotcích při prohlídce hodně štěkají, zatímco kočky se volně pohybují a lze si je pohladit nebo jim dát pamlsek. Obecně je u pejsků hledání nového domova problematičtější, nejtěžší je u problémových psů, kteří jsou například agresivní. Jejich adopce je složitá, nový majitel musí mít už nějaké zkušenosti a hodně trpělivosti. Proto častěji dožívají u nás," konstatovala vedoucí útulku.

Další komentovaná prohlídka se uskuteční v únoru, už je ale plně obsazená. Útulek bude ale s prohlídkami pokračovat každý měsíc, termíny se objeví na jeho webových stránkách i na facebooku.

reklama