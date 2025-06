Záměr rozšířit dálnici D1 kolem Brna znovu získal kladný posudek EIA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | xtrekx / Shutterstock D1

Záměr rozšířit dálnici D1 mezi 182. a 210. kilometrem kolem Brna získal znovu kladný posudek vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Starý už totiž vypršel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může pokračovat v přípravách přestaveb dalších úseků, uvedl mluvčí silničářů Václav Koblenc. Letos se podařilo dokončit rozšíření prvního úseku mezi 194. a 196. kilometrem, na podzim by měla začít přestavba křižovatky dálnic D1 a D2."Nyní se projektují dokumentace pro společné povolení na jednotlivé úseky a zároveň se zpracovává technická studie pro stanovení způsobu a harmonogramu co nejefektivnějšího rozšiřování," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice má mít u Brna v každém směru místo dvou tři pruhy. Dlouhodobě už byla její kapacita vyčerpaná, Brnem po D1 projede denně až 80 000 aut.

Celkově se předpokládá, že rozšiřování bude stát ještě kolem 24 miliard korun a hotovo by mohlo být v letech 2031 či 2032. "Nechtěli bychom to dělat po úsecích, abychom otravovali řidiče 11 let. Chtěli bychom to dělat komplet, abychom to zkrátili třeba na čtyři roky, aby se to udělalo najednou. Ať je to co nejkratší, aby bylo co nejméně dopravních opatření a co nejméně kolon," řekl Mátl.

Nejdřív by se měly rozšířit všechny mosty, pak vozovka. S mosty by se mohlo začít v roce 2027 a hotové by mohly být o dva roky později.

Příští rok se má začít stavět nový exit z dálnice do průmyslové zóny Černovická terasa, který umožní její přímé napojení a kamiony nebudou muset jezdit přes Slatinu.

Vzhledem k intenzitě dopravy a zkušenostem z rozšiřování úseku mezi 194. a 196. kilometrem lze očekávat, že se stavební práce bez dopravních komplikací neobejdou.

