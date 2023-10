Film White Plastic Sky. Dystopické zamyšlení o směřování lidstva Zdroj | Asociace českých filmových klubů Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ve čtvrtek 12. října vstupuje do českých kin mimořádně krásná vize dystopické budoucnosti White Plastic Sky Film se už českým divákům představil na karlovarském festivalu, Letní filmové škole a nejnověji v soutěžní sekci festivalu Future Gate, kam dramaturgové vybrali ze stovek snímků natočených za poslední rok a půl šest nejzajímavějších. Animovaná vize dystopické budoucnosti se odehrává v roce 2123, kdy lidstvu docházejí zdroje a jedinou možností, jak přežít, je nemilosrdné pravidlo. Každý člověk po dosažení padesátého roku odevzdá své tělo, a to se postupně promění ve strom. Když ale psycholog Stefan s hrůzou zjistí, že se jeho milovaná žena Nóra dobrovolně rozhodla věnovat své tělo předčasně, rozhodne se ji za každou cenu zachránit. Vydává se na dramatickou cestu za její spásou, která je oba zavede až k podstatě lidství a lásky. „Postapokalyptické filmy zpravidla vyprávějí příběhy o lidech a nadřazenosti lidské rasy. A navzdory tomu, jaké škody lidé na planetě napáchali, většinou končí tak, že postavy dál žijí své životy. Hrdinové v tom, co z civilizace a přírody zbylo, přežijí s příslibem, že následující generace znovu vybudují nový svět. Tyto filmy jako by nás ujišťovaly, že inteligentní a nadřazený druh, kterému arogantně říkáme Homo sapiens, bude ve své slávě zářit navěky, bez ohledu na to, jak moc ničíme prostředí, ve kterém žijeme. Tyhle filmy nás utěšují: když můžeme zachránit Zemi na filmovém plátně, proč bychom to nemohli dokázat i ve skutečnosti! Ale můžeme? Opravdu?“ ptají se režiséři Tibor Bánóczki a Sarolta Szabóová a doplňují: „Musíme přehodnotit způsob, jakým se k naší planetě chováme. White Plastic Sky naznačuje, co se stane, když to neuděláme.“ White Plastic Sky do kin přináší Asociace českých filmových klubů, jejíž programový ředitel Jan Jílek film poprvé zhlédl na Berlinale. Jeho první myšlenkou bylo, proč film není v hlavní soutěži. „Naprosto precizně vystavěný fikční svět roku 2123, svět po apokalypse, svět v krizi. Množství ostrých reakcí na současnou dobu (klimatická krize, aging, orbánovské Maďarsko apod.) a zároveň nádherně vyklenutý dramatický příběh o lásce (snad) zachraňující svět. Symbolická cesta od rozumu a technologie k emocím, srdci a přírodě... Suverénní žánrový mix, kde fungují prvky love story, road movie, sci-fi i neo-noiru. Adult animation a rotoskopie... Bánóczki a Szabóová nám předkládají komplexní film, který by se v kinech měl stát výjimečnou událostí...“ reklama Lenka Horáková Autorka je tisková mluvčí Asociace českých filmových klubů.

