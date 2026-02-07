https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zdenek-macat-osobni-vzpominka-na-tomase-rothrockla
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zdeněk Mačát: Osobní vzpomínka na Tomáše Rothröckla

7.2.2026 | Zdeněk Mačát |
Zdroj | Správa KRNAP
Odchod Tomáše Rothröckla je nejen pro mě osobně, ale i pro mnoho dalších ztrátou, kterou je těžké popsat několika větami. Nebyl jen ředitelem Správy Národního parku Podyjí, ale především člověkem, který zásadně ovlivnil můj profesní pohled na ochranu přírody – a vlastně i na krajinu jako takovou. Patřil k těm, jejichž vliv si člověk plně uvědomí až s odstupem času, když zjistí, kolik rozhodnutí, postojů a pracovních návyků má kořeny právě ve společně strávených diskusích.
 
Neviděl Podyjí jen jako izolovaný ostrov přírody, ale jako živý organismus, utvářený dlouhodobým vývojem, lidskou činností i neustálou proměnou v čase. Učil nás dívat se na krajinu v souvislostech – ekologických, historických, kulturních i společenských. Byl přesvědčen, že dobrá ochrana přírody nemůže vznikat bez hlubokého porozumění minulosti a bez schopnosti přemýšlet strategicky o budoucnosti. Často zdůrazňoval, že rozhodnutí, která dnes děláme, budou čitelné v krajině ještě dlouho poté, co my sami z ní zmizíme.

Jeho přístup byl jedinečnou kombinací toho nejlepšího z „romantizujícího konzervátorství“ a nejmodernějších metod správy chráněných území. Nešlo však o pózu ani o ideologii. Vše bylo postaveno na hlubokých znalostech, dlouholetých zkušenostech a schopnosti klást si nepříjemné otázky. Tomáš Rothröckl byl zásadový, ale nikdy dogmatický. Dokázal naslouchat, vést dialog a být kritický – vždy však věcně, s respektem a bez okázalosti. Jeho vytrvalost nebyla hlučná, spíš tichá a pevná, o to víc účinná.

Silně jsem vnímal jeho schopnost vidět v přírodě nejen objekt ochrany, ale i estetickou a kulturní hodnotu. Příroda pro něj nebyla jen souborem biotopů a druhů, ale také prostorem pro lidskou inspiraci, pro umění, fotografii, literaturu a setkávání. Byl iniciátorem, spoluautorem či podporovatelem mnoha výstav, publikací a tematických akcí, které ukazovaly provázanost divoké přírody s lidskou kulturou. Tímto přesahem uměl oslovit i ty, kteří by se k ochraně přírody jinak možná nikdy nepřiblížili. Tomáš Rothröckl měl dar vnímat přírodu parku jako „národní divadlo nespoutané přírody“ – lesy, údolí, řeku, biotu i ticho Podyjí – a zároveň o něm přemýšlet s chladnou hlavou správce, který ví, že divokost potřebuje prostor, ale i jasná pravidla. Chápal vývoj v čase a dokázal ho zasadit do kontextu společenských změn. Uměl se ptát, proč se věci dějí, kam směřují a jak se na ně musíme připravit. Pro nás, jeho spolupracovníky, byl v tomto ohledu skutečným mentorem.

Zpětně si uvědomuji, že mnohé z toho, jak dnes přistupuji ke své práci, jsem se naučil právě od něj – často nenápadně, bez velkých gest, jen skrze každodenní rozhodování, rozhovory a způsob, jakým věci pojmenovával. Důvěra, kterou mi dal, pro mě znamenala závazek i motivaci.

Tomáš Rothröckl zanechal v Podyjí i v lidech kolem sebe hlubokou stopu. Jeho myšlenky, hodnoty a způsob uvažování tu zůstávají dál – v krajině, v institucích i v nás, kteří jsme s ním měli možnost pracovat. Za vedení, inspiraci a lidský přístup mu patří můj upřímný dík.

reklama
 
foto - Mačát Zdeněk
Zdeněk Mačát
Autor je náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist