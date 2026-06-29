Byl zveřejněn seznam nepůvodních hub ČR
Desítky druhů unikly dokonce do přírodního prostředí, kde působí značné škody v původních ekosystémech – mezi tyto vpravdě invazní druhy pak řadíme například hnileček račí (původce račího moru), ofiostomu jilmovou, voskovičku jasanovou anebo třeba plíseň olšovou, které všechny způsobily plošná epidemická chřadnutí svých hostitelů.
Celkem byl na území ČR dosud zaznamenán výskyt více než 350 druhů nepůvodních hub, přičemž bezmála 9/10 z nich jsou parazité rostlin. Negativní dopad zavlečených druhů, ať už ekonomický nebo environmentální, byl doložen nebo může být odůvodněně předpokládán u bezmála 90 % z nich. Hodnocení potenciálního rizika ukázalo, že největší počet druhů ovlivňuje zahradnictví, zemědělství a lesnictví. Více než 70 druhů je schopno se zároveň spontánně šířit v přírodním prostředí ČR.
V rámci výzkumu byly také identifikovány dvě hlavní periody introdukce spadající do dvou vln globalizace (1901–1930 a současná po roce 2000). Během první vlny byly na naše území zavlékány zejména druhy způsobující škody v zemědělství a v okrasném zahradnictví, pro druhou vlnu je nápadný nárůst počtu druhů způsobujících škody v lesnictví a přírodním prostředí. Největší podíl nepůvodních druhů je tvořen druhy zavlečenými ze Severní Ameriky a Asie, dnes zejména z Asie temperátní.
Seznam nepůvodních hub ČR byl vytvořen širokým kolektivem mykologů a fytopatologů z řady tuzemských výzkumných a odborných pracovišť pod vedení odborníků z Výzkumného ústavu pro krajinu.Pozn. pod čarou:
* Ve skutečnosti se jedná o pravé houby a oomycety, což jsou sice houbám nepříbuzné, avšak po mnoha stránkách podobné vláknité organismy, které jsou tradičně v rámci mykologie studovány. Typickým zástupcem je např. rod plíseň (latinsky Phytophthora).
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