https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/cesky-svaz-ochrancu-prirody-otevira-adventni-kalendar-plny-skutecne-pomoci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Český svaz ochránců přírody otevírá adventní kalendář plný skutečné pomoci

1.12.2025 09:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petra Kozáková a Zuzana Kučerová
Ilustrační foto
Foto | charamelody / Flickr
Když se v záchranné stanici podaří uzdravit zraněného orla a vypustit ho zpět do přírody nebo obnovit zaniklý mokřad, kam se navrátí život, je to malý zázrak. Právě takové zázraky mohou lidé letos darovat. Český svaz ochránců přírody otevírá adventní kalendář v rámci vánoční kampaně Ježíšek pro přírodu. Za každým z 24 okének se skrývá tematický certifikát, který je možné zakoupit jako dárek pro sebe nebo své blízké a zároveň pro přírodu, zvířata v záchranných stanicích či krajinu, která pomoc potřebuje.
 
„Každoročně na ochranu přírody vynaložíme desítky milionů korun. Bez dárců by to nebylo možné,“ říká Petr Janeček, Ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody, a doplňuje: „Děkujeme všem, kdo už přispěli. Každá částka se promění v něco, co má dlouhodobý význam – v uzdravené zvíře, obnovený mokřad nebo vysazený strom.“

Kampaň nabízí lidem příležitost vyměnit předvánoční shon a materiální dárky za dar, který má skutečný dopad.

Zakoupením certifikátu mohou lidé přispět například na štědrovečerní nadílku pro zvířata v záchranných stanicích, odstraňování bariér, které zvířatům ubližují nebo jejich potřebnou medikaci. Jako Ježíšek pro přírodu mohou darovat bohatství přírody, krajinu plnou vody nebo zkrášlující kúru pro přírodu. Na jeden den se obdarovaný může stát dobrovolníkem a přispět k péči o přírodu vlastní rukou, třeba s celou rodinou, nebo navštívit sad a dozvědět se, jak pečovat o ovocné stromy našich babiček, a nasbírat si i něco s sebou domů.

Český svaz ochránců přírody pečuje o stovky hektarů přírody, ať už jsou v jeho vlastnictví, pronájmu či jiné formě správy. Každý rok zachraňuje nové a nové lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Chrání původní lesy, obnovuje mokřady, navrací život zničeným lokalitám zasaženým těžbou a krajině ovocné stromy či květnaté louky našich předků. Uklízí přírodu od odpadků, staví zábrany pro obojživelníky nebo podporuje návrat vhodných podmínek pro život volně žijících zvířat na našich zahradách. Je také provozovatelem Národní sítě záchranných stanic, která po celé republice přijme desetitisíce zraněných živočichů ročně.

Kompletní přehled všech 24 certifikátů najdete na https://dar.csop.cz/.

Kampaň Ježíšek pro přírodu byla vyhlášena symbolicky na mezinárodní den laskavosti dne 13. listopadu 2025 pokračuje také na darovacím portálu Darujme.cz.

Petra Kozáková a Zuzana Kučerová
Český svaz ochránců přírody
tisknout poslat
Pražská EVVOluce

