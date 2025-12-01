Český svaz ochránců přírody otevírá adventní kalendář plný skutečné pomoci
Zakoupením certifikátu mohou lidé přispět například na štědrovečerní nadílku pro zvířata v záchranných stanicích, odstraňování bariér, které zvířatům ubližují nebo jejich potřebnou medikaci. Jako Ježíšek pro přírodu mohou darovat bohatství přírody, krajinu plnou vody nebo zkrášlující kúru pro přírodu. Na jeden den se obdarovaný může stát dobrovolníkem a přispět k péči o přírodu vlastní rukou, třeba s celou rodinou, nebo navštívit sad a dozvědět se, jak pečovat o ovocné stromy našich babiček, a nasbírat si i něco s sebou domů.
Český svaz ochránců přírody pečuje o stovky hektarů přírody, ať už jsou v jeho vlastnictví, pronájmu či jiné formě správy. Každý rok zachraňuje nové a nové lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Chrání původní lesy, obnovuje mokřady, navrací život zničeným lokalitám zasaženým těžbou a krajině ovocné stromy či květnaté louky našich předků. Uklízí přírodu od odpadků, staví zábrany pro obojživelníky nebo podporuje návrat vhodných podmínek pro život volně žijících zvířat na našich zahradách. Je také provozovatelem Národní sítě záchranných stanic, která po celé republice přijme desetitisíce zraněných živočichů ročně.
Kompletní přehled všech 24 certifikátů najdete na https://dar.csop.cz/.
Kampaň Ježíšek pro přírodu byla vyhlášena symbolicky na mezinárodní den laskavosti dne 13. listopadu 2025 pokračuje také na darovacím portálu Darujme.cz.
