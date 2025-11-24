https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dneskem-lze-v-brne-koupit-vanocni-jedlicku-v-kvetinaci-do-prodeje-jich-jde-900
Dneškem lze v Brně koupit vánoční jedličku v květináči, do prodeje jich jde 900

24.11.2025 15:20 | BRNO (ČTK)
Vánoční jedličky v květináči
Vánoční jedličky v květináči
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Rezekvítek
Zájemci si i letos mohou v Brně koupit místo klasického vánočního stromku alternativní jedli bělokorou v květináči, kterou lze na jaře zasadit. Prodej začal dnes, ekologové jich nachystali zhruba stejně jako loni, tedy asi 900 kusů. Cena je 169 korun. ČTK to řekla Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která projekt zajišťuje.
 
"Letos jich bude obdobně jako loni, doufáme, že se prodají. Většina z nich jde do našich obchodů, asi 600," uvedla ředitelka.

Každý stromek má 40 centimetrů. Spolu se stromkem dostanou zájemci i návod, jak o stromek pečovat. Hlavním prodejním místem jsou dobročinné obchody Nadace Veronica Pekařská 38 a Palackého třída 25 v Brně. Jedličky lidé koupí i na pracovištích Lipky, Rezekvítku či Ekocentra Brno.

Stromky i letos pocházejí ze školek Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. A do Křtin vedle arboreta se vrátí při jarní výsadbě v sobotu 21. března 2026. Lidé si je však mohou vysadit i na svých pozemcích.

Vánoční jedličky v květináči nabízejí brněnské ekologické organizace od roku 1998. Smyslem projektu je vracet do brněnských lesů původní druh, jedli bělokorou, a také poskytnout lidem radost z péče o stromek a z jeho výsadby. Na jaře se takto mohou všichni majitelé stromků zúčastnit společného sázení. Za dobu trvání projektu tak lidé v okolí Brna vysadili už několik tisíc jedlí.

