Dneškem lze v Brně koupit vánoční jedličku v květináči, do prodeje jich jde 900
Každý stromek má 40 centimetrů. Spolu se stromkem dostanou zájemci i návod, jak o stromek pečovat. Hlavním prodejním místem jsou dobročinné obchody Nadace Veronica Pekařská 38 a Palackého třída 25 v Brně. Jedličky lidé koupí i na pracovištích Lipky, Rezekvítku či Ekocentra Brno.
Stromky i letos pocházejí ze školek Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. A do Křtin vedle arboreta se vrátí při jarní výsadbě v sobotu 21. března 2026. Lidé si je však mohou vysadit i na svých pozemcích.
Vánoční jedličky v květináči nabízejí brněnské ekologické organizace od roku 1998. Smyslem projektu je vracet do brněnských lesů původní druh, jedli bělokorou, a také poskytnout lidem radost z péče o stromek a z jeho výsadby. Na jaře se takto mohou všichni majitelé stromků zúčastnit společného sázení. Za dobu trvání projektu tak lidé v okolí Brna vysadili už několik tisíc jedlí.
reklama