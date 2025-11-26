https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/vanocni-vystava-predstavi-stare-ovocne-odrudy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vánoční výstava představí staré ovocné odrůdy

26.11.2025 13:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | Kateřina Štrossová
Zdroj | ČSOP
Ve čtvrtek 27. 11. 2025 v 10 hodin bude zahájena závěrečná výstava z cyklu Pražských výstav ovoce starých odrůd, kterou najdete v Domě ochránců přírody v Praze na v Michelské ulici. Připravil ji Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s odbornými spolupracovníky i dobrovolníky. Prohlédnete si kolekci více než 100 zimních odrůd jabloní a hrušní. Výstava končí v sobotu 29. 11. 2025 v 17 hodin.
 
Výstavou prolíná doprovodný program přednášek a v pátek i praktický seminář roubování ovocných stromů. Dozvíte se, jak naroubovat stromek, a praktickým nácvikem získáte zručnost a jistotu. Dokážete tak naroubovat svůj vlastní stromek.

Nebude chybět ani komentovaná prohlídka výstavy s ochutnáváním odrůd a praktické ovocnářské poradenství. Pomůžeme vyřešit vaše otázky, které vyvstaly v průběhu poslední pěstitelské sezóny.

Přijďte se inspirovat také tradičními dekoracemi Adventu a Vánoc ze sušeného ovoce, které okrašlovaly tento čas ve starých chalupách našich předků. Víte, jak vytvořit hrnkový vrkoč nebo závěsný polaz? U nás můžete okouknout, jak na to. A na Mikuláše si zvládnete vytvořit ovocného anděla s čertem nebo jedlý jablečný věnec.

Uzavřeme zdařilou ovocnou sezónu a mezi letošní úrodou najdete jistě i svá oblíbená jablka, Panenské české, Zvonkové, Jaderničku moravskou, Hetlinu či Boskoopské. Možná najdete zalíbení i v dalších odrůdách, která jste dosud neznali. Přijďte se s nimi seznámit.

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz. Aktivity programu Oživení starých odrůd dále podporují Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Lesy České republiky, s. p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity, a NET4GAS, hlavní partner ČSOP.

reklama
 
Kateřina Štrossová
Český svaz ochránců přírody
tisknout poslat
Dále čtěte |
Vánoční jedličky v květináči Foto: Rezekvítek Dneškem lze v Brně koupit vánoční jedličku v květináči, do prodeje jich jde 900 Větev vánočního stromu se světýlky Foto: Depositphotos Ochránci přírody zahájili vánoční darovací kampaň Ježíšek pro přírodu Větev vánočního stromu se světýlky Foto: Depositphotos Z pražského vánočního stromu vytvořili učni hmyzí hotel

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist