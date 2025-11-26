Vánoční výstava představí staré ovocné odrůdy
Nebude chybět ani komentovaná prohlídka výstavy s ochutnáváním odrůd a praktické ovocnářské poradenství. Pomůžeme vyřešit vaše otázky, které vyvstaly v průběhu poslední pěstitelské sezóny.
Přijďte se inspirovat také tradičními dekoracemi Adventu a Vánoc ze sušeného ovoce, které okrašlovaly tento čas ve starých chalupách našich předků. Víte, jak vytvořit hrnkový vrkoč nebo závěsný polaz? U nás můžete okouknout, jak na to. A na Mikuláše si zvládnete vytvořit ovocného anděla s čertem nebo jedlý jablečný věnec.
Uzavřeme zdařilou ovocnou sezónu a mezi letošní úrodou najdete jistě i svá oblíbená jablka, Panenské české, Zvonkové, Jaderničku moravskou, Hetlinu či Boskoopské. Možná najdete zalíbení i v dalších odrůdách, která jste dosud neznali. Přijďte se s nimi seznámit.
Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz. Aktivity programu Oživení starých odrůd dále podporují Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Lesy České republiky, s. p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity, a NET4GAS, hlavní partner ČSOP.
