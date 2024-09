Včera začal festival Take Care. Inspiruje k péči o sebe i o planetu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | David Bodeček

Kulturní program, bohoslužba, ale i opékání buřtů přímo v centru Prahy. Včera začal sedmý ročník festivalu ekologického obratu Take Care . Festival propojující ekologii, spiritualitu a umění nabídne do 4. 10. více než čtyřicet rozmanitých akcí v Praze a okolí.Slavnostní zahájení festivalu Take Care proběhlo v neděli 1. září na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Po večerní bohoslužbě následovala vernisáž výstavy Karolíny Šulcové „Nejmenší cestou odporu“ a site specific performance „Zahra(d)nice“. Ve večerních hodinách patřil prostor před kostelem hudebnímu vystoupení jihočeské skupiny Wohlgemuth a CERMAQUE duo.

Výstavy, koncerty, workshopy, besedy

Slavnostní zahájení proběhlo symbolicky ve Světový den modliteb za péči o stvoření. Doba konání celého festivalu pak odpovídá tzv. Době stvoření, která je zakončena 4. října, na svátek sv. Františka, patrona ekologie.

Festival klade důraz na vztah ekologie, spirituality a umění. Kromě těchto oblastí festival nabízí též besedy nebo praktické workshopy.

„Hlavním smyslem festivalu je propojovat iniciativy a lidi různých názorů a přesvědčení pod myšlenkou ekologické ohleduplnosti,“ vysvětluje spoluorganizátorka festivalu Lenka Chýlová.

V průběhu necelých pěti týdnů proběhne kolem čtyřiceti rozmanitých akcí na více než třiceti místech v Praze, Brně i na dalších místech.

Návštěvníci festivalu se tak mohou těšit třeba na koncert skupiny Zrní, premiéru divadelní hry „Good Job“ Jana Horáka nebo na výstavu „(Ne)viditelná ruka péče: A přece se točí?“ V dominikánském klášteře v Jilské ulici proběhne panelová diskuze „Úcta ke stvoření jako duchovní úkol“, Žižkostel nabídne možnost účasti na podpůrné skupině pro vyrovnávání se s klimažalem, Komunitní zahrada Kuchyňka zve na workshop „Odvaha mít čas“.

Festival ukončí ekumenická celebrace a piknik v zahradě dominikánského kláštera. Kompletní program a další potřebné informace naleznete na webu festivaltakecare.cz.

Aktivní naděje v době klimatické krize

„Festival vznikl v roce 2018 v reakci na encykliku Laudato si´,“ říká zakladatelka a organizátorka festivalu Marie Dvořáková. „Chtěli jsme skrze umění upozornit na environmentální a sociální otázky.“

V encyklice vyzývá papež František k takzvanému ekologickému obratu, který lze chápat jako rozhodnutí navázat či znovu vytvořit harmonický vztah lidí s přírodou.

„Inspirujeme k aktivnímu řešení klimatické krize. Povzbuzujeme lidi ke společné péči o planetu Zemi,“ doplňuje Lenka Chýlová. Dle Mise festivalu, dostupné na webových stránkách, je podstatné pečovat také o druhé lidi a sebe sama. Organizátoři nechtějí v kontextu globálního oteplování a mnoha dalších krizí propadat beznaději. „Do doby klimatické krize a zklamání z pomalého postupu při jejím řešení chceme přinášet aktivní naději,“ píší v Misi festivalu.

