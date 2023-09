Africký klimatický summit by měl řešit i nedostatek radarů pro předpověď počasí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V celé Africe jsou jen asi čtyři desítky radarových zařízení pro sledování počasí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zatímco pro velkou část světa jsou už samozřejmostí denní předpovědi počasí, většina z 1,3 miliardy obyvatel Afriky neví, zda má čekat sucha, či záplavy. Pro velkou část obyvatel tohoto kontinentu jsou přitom tyto informace mnohem důležitější než pro mnohé Evropany, kteří se podle nich rozhodují, zda si vezmou do práce deštník. V celé Africe jsou jen asi čtyři desítky radarových zařízení pro sledování počasí, zatímco v Evropě jich je 345 a v Severní Americe na 290, informovala agentura AP s odvoláním na údaje Světové meteorologické organizace (WMO).I tento problém, tedy nedostatečné vybavení pro sledování a dlouhodobější předpovědi počasí, bude jedním z témat prvního afrického klimatického summitu, který od pondělí do středy hostí Keňa a spolupořádá Africká unie (AU). Zlepšení předpovědí počasí by pomohlo zejména v klíčové oblasti - zemědělství. "Nemá smysl investovat například do malých farem, když je povodně jednoduše odplaví," citovala agentura AP Asafa Tzachora z Cambridgeské univerzity.

Klíčovým tématem summitu bude financování a investice, které mají pomoci Africe adaptovat se na klimatické změny. Tento kontinent důsledky klimatických změn, jako jsou dlouhodobá sucha, či naopak záplavy, trpí nejvíce, přitom na světových emisích skleníkových plynů se podílí nejméně, jen asi čtyřmi procenty. Africké země navíc musí velkou část rozpočtů dávat na splácení dluhů, takže jim moc nezbývá na boj proti klimatickým změnám.

Generální tajemník OSN António Guterres se chce na africkém summitu zabývat "dvěma palčivými nespravedlnostmi klimatické krize". Tou první je, že africké země ke globálnímu oteplování téměř nepřispívají, a přesto jsou v první linii bouří, sucha a záplav. Druhým problémem, který chce Guterres řešit, je velké zadlužení afrických zemí a vysoké úrokové sazby.

Afrika má také druhé největší "plíce planety", konžské deštné pralesy, a největší přírodní zdroje obnovitelných zdrojů energie. Keňa, která summit hostí, z nich vyrábí asi 90 procentech elektřiny. Přístup k elektřině má ale jen asi polovina obyvatel subsaharské Afriky.

Na závěr afrického klimatického summitu by měla být přijata nairobská deklarace, která má obsahovat závazky ohledně obnovitelných energií, udržitelného zemědělství či ochrany pralesů. Poslouží pak jako základ pro jednání na konferenci OSN o změně klimatu COP28, jež se uskuteční koncem roku v Dubaji.

reklama