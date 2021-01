Aktivisté dostali za poškození věže elektrárny peněžité tresty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Aktivisté již uhradili škodu téměř 560 000 korun. Soud jim uložil zaplatit společně ještě téměř 33 000 korun, což představuje část DPH za provedené opravy. Elektrárna požadovala ještě zaplacení dalších asi 600 000 korun, soud ji s tímto nárokem odkázal na občanskoprávní řízení.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pět aktivistů ekologické organizace Greenpeace dostalo za poškození chladicí věže elektrárny Chvaletice peněžité tresty od 28 000 do 49 000 korun. Soud jejich jednání kvalifikoval jako přečiny poškození cizí věci a poškození a omezení provozu obecně prospěšného zařízení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce, zmocněnec elektrárny i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.

Aktivisté v říjnu 2016 od 3. do 5. října obsadili chladicí věž elektrárny na protest proti povolení její modernizace a tím prodloužení provozu do roku 2030. Za pomoci horolezecké techniky se z věže spustili a navrtali do opláštění kolem stovky děr, poté na ni ukotvili a rozvinuli transparenty. Uvnitř chladicí věže odpálili několik dýmovnic, aby vizuálně znázornili exhalace z elektrárny. Podle elektrárny tím věž znečistili.

Podle předsedkyně senátu Jany Bodečkové nenastala porucha provozu elektrárny, výrobní blok využívající poškozenou věž až na výjimky pracoval. Elektrárna byla v době akce aktivistů mimo provoz, blok jej obnovil 19. října. Odstaven byl jen několik dnů v říjnu. "Budeme proto zkoumat, zda se zástupci elektrárny svými dřívějšími vyjádřeními nedopustili trestného činu křivého obvinění, která měla uškodit obviněným aktivistům a aktivistkám," uvedl v tiskové zprávě mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

"Výrobní bloky 1 a 2, které jsou napojeny na chladicí věž číslo 2, sice v době útoku aktivistů byly skutečně odstaveny kvůli předchozímu požáru zauhlovacího mostu, ovšem samotná chladicí věž číslo 2 byla v naprostém pořádku. Její následná oprava trvala měsíc. Za to, že jsme v tomto období byli schopni alespoň v omezené době vyrábět, vděčíme šikovnosti našich inženýrů," uvedl mediální zástupce elektrárny Petr Dušek. Podle něj tím elektrárna významně snížila způsobené škody, protože podle propočtu pojišťovny ji jeden den vynucené odstávky bloků 1 a 2 v té době stál minimálně 1,5 milionu korun.

Bodečková při stanovení trestu vzala v úvahu, že aktivisté nechtěli elektrárnu cíleně poškodit, v přípravném řízení spolupracovali s policií a celá věc se vlekla velmi dlouho. Peněžité tresty odrážejí majetkovou situaci jednotlivých obžalovaných. "Je to pro nás lekce," uvedla ve své řeči před vynesením rozsudku jedna z obžalovaných.

Aktivisté již uhradili škodu téměř 560 000 korun. Soud jim uložil zaplatit společně ještě téměř 33 000 korun, což představuje část DPH za provedené opravy. Elektrárna požadovala ještě zaplacení dalších asi 600 000 korun, soud ji s tímto nárokem odkázal na občanskoprávní řízení.

Protestu v roce 2016 se zúčastnilo celkem 11 aktivistů. Dalších šest, kteří jsou ze zahraničí, je stíháno v cizině.

reklama