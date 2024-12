Aktivisté plánovali zablokovat jednu z hlavních dopravních tepen Varšavy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Aktivisté z hnutí Poslední generace plánovali dnes zablokovat jednu z hlavních dopravních tepen v polském hlavním městě Varšavě. Akci avizovali jako "největší blokádu v dějinách" v reakci na to, že premiér Donald Tusk je odmítl přijmout a nechtěl vyslyšet jejich požadavky. Policie ale pohotově odstranila aktivisty z vozovky, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Přerušení provozu podle policejního mluvčího trvalo sedm minut."Nemohu jen přihlížet tomu, co se děje s vodou, s přírodou, s klimatem. Nechci takový svět pro své vnuky, a proto jsem tady, abych bránila jejich zájmy," řekla televizi jedna z aktivistek, blokujících výpadovku podél řeky Wisly, zvanou Wislostrada. Předchozí protesty k ničemu nevedly, a tak je nutné postupovat radikálně, tvrdila s tím, že do akce se zapojila padesátka lidí.

Blokádu uspořádala Poslední generace při příležitosti prvního výročí vzniku vlády premiéra Donalda Tuska, která je podle demonstrantů netečná vůči klimatickým změnám. "Byly povodně, byla vedra a bude ještě hůř," prohlásila aktivistka.

Aktivisté usedli na přechod pro pěší pod jedním z mostů přes Vislu. Ale policie rychle odvlekla protestující z vozovky, a tak přerušení provozu trvalo podle policejního mluvčího sedm minut.

"Je třeba si uvědomit, že blokování silnic podle Evropského soudu pro lidská práva porušuje práva jiných občanů a může být považováno za trestný čin," zareagoval premiér Tusk. Přislíbil trestat "se vší přísností zákona" jak útoky na aktivisty, tak akce aktivistů spočívající například v polévání historických památek barvou.

Aktivisté slibují pořádat protesty, dokud vláda všechny peníze určené na výstavbu nových dálnic nepřesune na veřejnou dopravu a nezavede měsíční jízdenku v ceně 50 zlotých (asi 293 Kč) na regionální dopravu v celé zemi.

