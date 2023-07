Aktivisté z Fridays for Future žádají odvolání německého ministra dopravy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klimatičtí aktivisté z německé pobočky hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) požadují po kancléři Olafu Scholzovi odvolání spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga. Na dnešní tiskové konferenci v Berlíně hnutí uvedlo, že Wissing neplní své zákonné povinnosti chránit klima a omezit emise oxidu uhličitého v dopravě.

Za neplnění svých pracovních úkolů by Wissing v soukromé firmě již dávno skončil, tvrdí zástupci hnutí. Aktivisté mimo jiné poukázali na to, že v sektoru dopravy se v loňské roce dostalo do ovzduší 150 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého, což bylo o 11 milionů tun více než roční cíl daný zákon o ochraně klimatu. Ministerstvo dopravy podle nich navíc nepředložilo okamžitý program toho, jak roční emise udržet pod limity.

Hnutí Fridays for Future proto dnes představilo vlastní návrhy pro okamžitý program. Jeho klíčovým bodem je omezení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích na 120 kilometrů v hodině. To je v Německu mimořádně citlivá otázka, protože rychlostní limity v zemi až na vybrané úseky neexistují.

Aktivisté také požadují rozšířit kapacitu a sítě regionální hromadné dopravy. Poukazují na to, že nynější vláda Scholzových sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) se v koaliční smlouvě zavázala pracovat na zdvojnásobení kapacity regionální hromadné dopravy do roku 2030. Dalším požadavkem je vytěsnění automobilové dopravy z měst, a to i odstraňováním parkovišť a rozšiřováním pěších zón. Hnutí chce rovněž zastavit výstavbu nových spolkových silnic a dálnic, rozšiřování těch stávajících a skončit s výrobou aut se spalovacími motory, a to pokud možno již od roku 2025.

reklama