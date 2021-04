Allianz: do roku 2040 ukončíme podporu uhelného průmyslu i na českém trhu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín Od roku 2022 nepojištěno u Allianz. Uhelná elektrárna Počerady.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skupina Allianz se zavázala vyřadit obchodní modely založené na uhlí nejpozději do roku 2040. "To znamená, že například už dnes neposkytujeme pojištění výstavby či provozu samostatných uhelných elektráren nebo dolů. Současně rovněž neobnovujeme v minulosti vzniklá pojištění těchto průmyslových aktivit. Nejnověji jsme se také rozhodli ukončit již ke konci tohoto roku pojištění elektráren v Počeradech a Chvaleticích, kde jsme dosud měli dílčí smluvní závazky," stojí ve včerejším tiskovém prohlášení Allianz. Podle klimatické organizace Re-set je rozhodnutí správné, ale rok 2040 není nijak ambiciozní.

„Jako součást největší světové pojišťovací skupiny si uvědomujeme svou odpovědnost k životnímu prostředí. Je pro nás důležité nejen to, jaký typ podnikání jako pojistitel podporujeme, ale také to, jak se chováme sami. V roce 2021 chceme snížit produkci CO2 ve srovnání s rokem 2019 o 80 %. Tím naplňujeme cíl naší skupiny stanovený na rok 2025. Daří se nám to i díky tomu, že naše budova Diamond Point odebírá od začátku letošního roku pouze energii z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje předseda představenstva Allianz pojišťovny Dušan Quis.

Na problematickou podporu uhelných firem pojišťovnami Allianz, Generali a Kooperativa tento týden upozornil report výzkumníků z organizace Re-set, který poukazoval právě mimo jiné na vazby mezi pojišťovnou Allianz a elektrárnami patřícími firmě Sev.en energy uhlobarona Pavla Tykače.

„Rozhodnutí Allianz vítáme. Máme radost, že pojišťovna nechce nadále držet při životě dvě špinavé elektrárny, jejichž provoz ničí zdraví lidí i budoucnost nás všech," říká kampaňér organizace Re-set Radek Kubala. "Horší už je, že Allianz ve svém prohlášení uvádí, že s pojišťováním uhlí chce skončit až v roce 2040. To je pozdě. Ve vyspělých zemích musí uhlí skončit už do roku 2030, máme-li se vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize." Podle něho zároveň zřejmě i nadále pojišťuje Křetínského skupinu EPH, která má ještě vyšší emise než Sev.en a rovněž neplánuje s uhlím končit a dosud nijak neomezila podporu fosilnímu plynu. "Doufáme, že svou valnou hromadu příští týden skupina využije jako příležitost napravit i tyto nedostatky své klimatické politiky,” dodává Kubala.

Po rozhodnutí Allianz tak zůstane od příštího roku Kooperativa jedinou pojišťovnou, která nevylučuje podporu elektráren, jejichž provoz chce Tykačova skupina prodlužovat kontroverzními výjimkami na toxickou rtuť. Počerady jsou přitom nejšpinavější elektrárnou u nás, která ročně vypustí stejné množství emisí CO2, jako všechna nákladní auta a autobusy v České republice dohromady. Smlouvu s Počerady na začátku roku vypověděla i italská pojišťovna Generali.

Na začátku dubna vyzvala k zastavení podpory uhlí a dalších fosilních paliv otevřeným dopisem pojišťovny v české republice koalice Zastavme špinavé prachy. "Rozhodnutí Allianz tak lze vnímat i jako první odpověď na tlak veřejnosti, který se zvedl proti zapojení pojišťoven do fosilních projektů v České republice," myslí si Kubala.

reklama