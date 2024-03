Emise ropných gigantů mohou do roku 2100 způsobit 11,5 milionu úmrtí kvůli horku, varuje Global Witness

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Horko často nejvíce zasahuje chudší a zranitelnější členy každé společnosti, přičemž nejvíce jsou podle organizace ohroženi bezdomovci, venkovní pracovníci a starší lidé.

Předpokládané emise předních ropných a plynárenských společností by mohly do konce století způsobit 11,5 milionu předčasných úmrtí v důsledku horka. Tvrdí to analýza, kterou ČTK zaslala nezisková organizace Global Witness.

Emise vyprodukované do roku 2050 ze spalování ropy a zemního plynu společnostmi Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil a Chevron by mohly do konce století způsobit miliony úmrtí v důsledku nadměrného tepla, vyplývá ze zjištění.

K výpočtu předpokládaných emisí z fosilních paliv produkovaných ropnými giganty autoři zprávy použili údaje předních analytiků Rystad Energy. Podle nich tyto společnosti dohromady do roku 2050 vypustí do atmosféry 51 miliard tun emisí oxidu uhličitého. Na základě metodiky vědců z Kolumbijské univerzity pak dospěli k závěru, že by to vedlo k 11,5 milionu úmrtí v důsledku nadměrného tepla na základě scénáře vysokých emisí. Předpokládá se, že ten nastane, pokud nebudou přijata další společná opatření k rychlému snížení oteplování.

Pokud by se svět řídil scénářem nižších emisí a do roku 2050 by celosvětově dosáhl čisté nuly, nadměrná úmrtnost spojená s produkcí těchto společností by činila přibližně 5,5 milionu obětí.

Intenzivní a smrtící vlny veder zasáhly v posledních několika letech téměř všechny kontinenty, vyvolaly požáry a způsobily statisíce předčasných úmrtí. V Evropě spalující vedra zabila v roce 2022 více než 60 000 lidí, uvedla ve zprávě organizace Global Witness.

Horko často nejvíce zasahuje chudší a zranitelnější členy každé společnosti, přičemž nejvíce jsou podle organizace ohroženi bezdomovci, venkovní pracovníci a starší lidé.

"Každé oteplení o 0,1 stupně bude smrtící. Pokud supervelmoci rychle nezmění kurz,bude počet obětí srovnatelný s nejbrutálnějšími válkami v historii. Nemůžeme to nechat na nich. Vlády musí zasáhnout, zmírnit dopady extrémních veder a urychleně urychlit přechod od fosilních paliv," řekla Sarah Biermann Beckerová, vedoucí vyšetřovatelka organizace Global Witness.

Společnost Shell se k závěrům analýzy nevyjádřila, ale poznamenala, že neuznává její závěry. Společnosti Chevron a ExxonMobil reakci neposkytly a TotalEnergies a BP výzkum kritizovaly.

