Analýza půdy v Krnově: Povodeň nezpůsobila nebezpečnou kontaminaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zářijové povodně v Krnově na Bruntálsku nezpůsobily nebezpečnou kontaminaci půdy. Zvýšená koncentrace zinku ale v budoucnu vyžaduje omezení hnojiv s tímto prvkem. Vyplývá to z analýzy odebraných vzorků, kterou si nechala vypracovat krnovská radnice. Důvodem byla obava majitelů zemědělských pozemků či zahrádek, že jejich půda po záplavách není vhodná k pěstování. Obavy se ale nepotvrdily. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová."Cílem analýzy bylo, aby hlavně zahrádkáři věděli, zda je jejich půda kontaminovaná či naopak," řekla Círová. Při povodních podle ní přišla půda do kontaktu s povodňovou vodou a bahnem.

Pracovníci odboru výstavby a životního prostředí na několika místech odebrali vzorky půdy. Mířili do míst, kde se řeka Opava nejvíce rozlila. Šlo například o Zahrádkářskou kolonii Ostrov, oblast centra města v okolí Flemmichovy vily a zahrádky v Bližčické ulici. Vzorky půdy analyzoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

"Na základě provedených analýz a porovnání zjištěných hodnot s platnými předpisy lze konstatovat, že povodeň v září 2024 v Krnově nevedla k nebezpečné kontaminaci půdy rizikovými prvky. Zjištěné koncentrace jednotlivých rizikových prvků byly nižší než limity stanovené vyhláškou. Což znamená, že obyvatelé Krnova nejsou v současné době vystaveni žádnému bezprostřednímu riziku ohrožení zdraví, které by mohly tyto rizikové prvky způsobit," řekla mluvčí s tím, že vyšší byly jen koncentrace zinku. Odborníci ústavu proto doporučili omezit aplikaci hnojiv obsahující tento prvek.

reklama