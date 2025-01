ANO by ve vládě usilovalo o zrušení emisních povolenek pro domácnosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pokud bude hnutí ANO ve vládě, bude kabinet usilovat o zrušení plánovaných emisních povolenek pro domácnosti a elektřinu a plyn, případně se bude i soudit s Evropskou komisí. V rozhovoru s ČTK to minulý týden řekl předseda opozičního hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. Podle předsedy současné vlády Petra Fialy (ODS) bude Česko v Evropské unii usilovat o odklad nového systému minimálně na rok 2028. Podle aktuálních plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027."Nejdřív něco (Fialova vláda) způsobí, nějaký obrovský problém. Potom se tváří, že to chce změnit. A potom to dopadne tak, že to chce hodit na příští vládu," poznamenal Babiš. "Povolenky zdraží plyn i elektřinu o tisíce korun pro domácnosti. Pokud my budeme ve vládě, tak to zkrátka nebudeme respektovat. Uděláme všechno pro to, aby se to zrušilo, a pokud ne, tak se budeme soudit," podotkl.

V prosinci vládou schválený Národní klimaticko-energetický plán je oproti jeho letní verzi v řadě věcí obecnější a méně konkrétní. Vypadla právě část o kontroverzním systému s emisními povolenkami ETS 2, který měl rozšiřovat povolenky i na paliva či vytápění budov, což by zdražilo například benzin nebo zvyšovalo výdaje domácností na topení a elektřinu. Česká vláda by chtěla odklad věci, o který usiluje, podle Fialy využít k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií.

Podle Babiše je ale nutné usilovat o zrušení celé směrnice. "Emisní povolenky by neměli obchodovat ti, kteří s tím vlastně nemají nic společného, nějací spekulanti," míní. Celý průmysl podle něj systémem trpí.

Příští vláda bude také podle bývalého ministerského předsedy vyjednávat evropský rozpočet pro nadcházející období. Je podle něj nutné zajistit, aby Česko mohlo peníze použít skutečně na projekty, které potřebuje, nikoli na ty, které mu vnutí Brusel. Evropská komise by obecně podle Babiše měla přestat zasahovat do životů občanů a také přestat "prosazovat cenzuru".

