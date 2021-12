Artéské vody pod Brnem se mohou stát nouzovou zásobárnou pitné vody

Pavel Hanzl 21.12.2021 15:21 Reaguje na Miroslav Vinkler

O nějakém znečištění tam přece vůbec není řeč, Brno má vodu hlavně z Víru a Březové, což je taky spodní voda.

Jenže se dají očekávt sucha.

Tahle voda se normálně obnovuje, po plyšákovi se uvažovalo o tom, že by mohla zásobovat celé Brno. Jenže Modřická skládka je na tektonickém zlomu a nikdo neví, co do ní komáři naházeli a při čerpání by se mohlo do ní uvolnit cokoliv. Tak to zrušili, jako nouzovka to ale vhodné asi je.

Odpovědět