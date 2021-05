Asie odmítá výzvu k zastavení investic do fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Nneirda / Shutterstock Na Filipínách se počítá s tím, že uhlí bude hlavním zdrojem energie ještě po zákazu plánů na nové uhelné elektrárny, uvedl ministr energetiky Alfonso Cusi. Dodal, že zrušit investice do ropy, zemního plynu a uhlí by "znemožnilo snahu Filipín vstoupit do řad zemí s vyššími středními příjmy“.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Asie odmítá výzvu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) k zastavení investic do fosilních paliv v zájmu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Japonsko argumentuje tím, že pokud by návrh IEA uposlechlo, mohlo by ztratit energetickou bezpečnost. Filipíny se pak obávají, že by jim takový krok znemožnil snahu zvýšit příjmy obyvatelstva. Informuje o tom agentura Reuters.

IEA v minulosti prosazovala ropný a plynárenský průmysl. V úterý ale zveřejnila zprávu, že pokud chce svět do poloviny století přestat vypouštět do atmosféry skleníkové plyny, musí okamžitě přestat investovat do nových ropných, plynových a uhelných projektů. Navrhla také vyřadit do roku 2030 z provozu uhelné elektrárny ve vyspělých ekonomikách a do roku 2035 zakázat prodej nových automobilů se spalovacím motorem.

"Zpráva přichází s návrhem, jak může svět do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů na čistou nulu, ale ten není nutně v souladu s politikou japonské vlády,“ uvedl zástupce ředitele pro mezinárodní záležitosti na japonském ministerstvu hospodářství Akihisa Macuda. Tokio podle něj nemá v plánu investice do ropy, plynu a uhlí zastavit. Japonsko, které bylo v roce 2019 podle statistiky britské těžební společnosti BP třetím největším producentem uhlí v regionu po Číně a Indii, si totiž musí udržet energetickou bezpečnost a stabilitu.

Cestu IEA, kterou agentura sama označila za technicky nejsnáze proveditelnou, šetrnou a společensky přijatelnou, odmítly i největší ropné, plynárenské, průmyslové a těžební lobbistické skupiny v Austrálii. Největší australský nezávislý producent plynu, společnost Woodside Petroleum, stále zvažuje investici za 11 miliard dolarů (229 miliard Kč) do nového plynového pole na západě Austrálie.

Na Filipínách se počítá s tím, že uhlí bude hlavním zdrojem energie ještě po zákazu plánů na nové uhelné elektrárny, uvedl ministr energetiky Alfonso Cusi. Dodal, že zrušit investice do ropy, zemního plynu a uhlí by "znemožnilo snahu Filipín vstoupit do řad zemí s vyššími středními příjmy“.

reklama