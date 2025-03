Ve vodní elektrárně v Miřejovicích funguje i jedna z prvorepublikových turbín

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V malé vodní elektrárně v Miřejovicích funguje i jedna z původních prvorepublikových turbín, takzvaný typ Francis. Další čtyři turbíny typu Kaplan jsou moderní, avšak mají kryt, který zapadá do interiéru památkově chráněné budovy, řekl strojník Pavel Chaloupka. V elektrárně působil i jeho otec a nyní i jeho syn.Zajímavostí, která je u elektrárny k vidění na již vyřazených částech, je původní převod patentovaný značkou Citroën. "Minimálně se opotřebovává, protože síla je rozložená po celé ploše převodu," popsal Chaloupka. Navíc originální tvar šípového převodu je dodnes součástí znaku Citroënu. Jeden z převodů dosud slouží v původní sestavě. Nahradit původní stejnými nebylo při rekonstrukci podle strojníka možné, protože žádná česká společnost takové vyrobit nedokázala. Nové turbíny umožňují provoz bez převodovky.

Miřejovická vodní elektrárna je v provozu od roku 1929 a měla zásadní roli v elektrifikaci oblasti. Sloužila zpočátku nejen jako výrobna, ale i jako rozvodna. Její celkový výkon činil 3,5 MW. Navázala na již dříve zbudovaný jez a plavební komory. Po rekonstrukci dokončené v roce 2012, při níž turbíny, které už nebylo možné opravit, nehradily nové, se její instalovaný výkon zvýšil na 5,5 MW. Téměř bez přerušení provozu funguje dodnes a právě historická turbína zvládla fungovat i během loňských povodní.

V ČR je aktuálně 1467 malých vodních elektráren, které jsou připojené do elektrické sítě. Jde o elektrárny s instalovaným výkonem nižším než deset megawatt (MW). Ročně vyrobí přes 1,1 miliardy kilowatthodin, což odpovídá celkové roční spotřebě elektřiny v Karlovarském kraji. V tuzemsku mají dlouhou tradici. Rozvoj spustil zákon z roku 1919, který prohlásil jejich výstavbu za veřejný zájem. O 11 let později bylo v Československu evidováno 15.638 hydroenergetických zdrojů s celkovým výkonem 234,5 MW. V roce 2014 pak činil celkový výkon 328,8 MW a předloni asi o 16 MW více, což představuje růst o pět procent za deset let.

Podle předsedy Cechu malých vodních elektráren Vladimíra Zachovala se provozovatelé vodních elektráren potýkají s řadou předsudků, například ohledně dopadu na přírodu. "Přestože některé z nejvhodnějších lokalit jsou již využity, stále existuje prostor pro jejich efektivnější využití. Při rozumném přístupu příslušných orgánů a organizací by bylo možné zvýšit spád úpravami nad i pod elektrárnami a zároveň navýšit instalovaný výkon," řekl Zachoval. Dodal, že kromě toho je k dispozici mnoho lokalit, například s menším spádem, které by bylo možné využít ve středních a vyšších úsecích řek.

Na sobotu 22. března připadá světový Den vody. Pro veřejnost se otevřou malé vodní elektrárny na více než 70 místech po celé ČR. Podrobný přehled je na www.DenVody.eu.

