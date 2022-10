Asociace: Česko nemá dostatečně rozvinutou lokální produkci potravin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V ČR se podle místopředsedy asociace Jana Štefla vyprodukuje více masa, obilovin a další produkce, než se vyrobí potravin. "V nezpracované podobě jsme schopni vyprodukovat 120 procent toho, co ČR spotřebuje, ale neumíme to zpracovat,"

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Cestou jak podpořit potravinovou bezpečnost a soběstačnost ČR je větší rozvoj lokálních zpracovatelů zemědělské produkce, uvedli představitelé Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje hlavně menší farmáře. Upozornili na to, že v Česku se nezpracuje veškerá zemědělská produkce. Asociace prosazuje jednodušší prodej ze dvora pro malé farmáře, snížení byrokracie a také postupné stanovení maximální výše dotací pro největší firmy.

Místopředseda asociace Jan Štefl uvedl, že soběstačnost vyjadřuje, kolik procent zemědělských výrobků se zpracuje na potraviny. V ČR se podle něj vyprodukuje více masa, obilovin a další produkce, než se vyrobí potravin. "V nezpracované podobě jsme schopni vyprodukovat 120 procent toho, co ČR spotřebuje, ale neumíme to zpracovat," řekl.

V sousedních zemích je podle něj běžné, že vedle velkých firem existují malé podniky, které doplňují produkci a zajišťují větší potravinovou soběstačnost. Zcela soběstačné bylo Česko podle posledních údajů Českého statistického úřadu za rok 2020 pouze ve výrobě hovězího masa, mléka a mléčných výrobků a cukru. Naopak například u chleba byla soběstačnost na méně než 60 procentech a u pšeničného pečiva a vepřového masa těsně nad 40 procenty, produkce rajčat nepokryla ani pětinu spotřeby.

Štefl také zmínil, že se často mluví o tom, že Česko nebude schopné vyprodukovat dostatek ovoce a zeleniny, ale výměra, na které se tyto plody pěstují, je jen 0,6 procenta orné půdy.

Asociace dlouhodobě kritizuje to, že v minulosti velká část dotací směřovala k velkým firmám, což je podle předsedy Jaroslava Šebka mimo jiné pozůstatek socialismu, kdy existovaly velké zemědělské podniky. Uvedl, že řada dotací je pro část zemědělských firem stále nedostupná i kvůli jejich složitosti a byrokracii, a proto se stále zvětšují rozdíly mezi malými podnikateli, družstvy a velkými firmami. Asociace také prosazuje, aby se postupně zastropovaly dotace pro největší firmy.

Malým farmářům by podle Šebka pomohlo uzákonění pojmu rodinná farma, což by mohlo výrazně zjednodušit podnikání například díky snadnějším podmínkám pro zpracování jejich produkce. Už dříve uvedl, že legislativní úprava by pomohla až 27 000 subjektů. Malí farmáři podle něj ručí za kvalitu svých produktů svým jménem vzhledem k tomu, že jsou proti velkým firmám mnohem více spjatí s určitou lokalitou. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v červnu uvedl, že se tímto tématem začal zabývat a chtěl by zanést definici rodinné farmy do legislativy do konce roku, vláda o tom zatím nejednala.

reklama