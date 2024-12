Austrálie je celosvětově na prvním místě v zatýkání klimatických aktivistů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Austrálie je světovým lídrem v policejním potlačování klimatického aktivismu, píše list The Guardian s odkazem na průzkum Bristolské univerzity. Podle něj australská policie zatýká jednoho z pěti demonstrantů za klima a životní prostředí. Po Austrálii následuje Británie, která zatýká 17 procent protestujících. To je skoro třikrát více, než je mezinárodní průměr, který činí 6,3 procenta.Nenásilní protestující dostávají dlouhé tresty odnětí svobody, které mají působit odstrašujícím způsobem. V Británii bylo od začátku letošního roku mnoho klimatických aktivistů posláno do vězení, přičemž nejdelší trest činil pět let.

Za posledních deset let se zvýšil počet a podíl protestů souvisejících s ničením klimatu a životního prostředí. Podle studie se však země místo řešení problémů, na které protesty reagují, soustředí na trestání demonstrujících. "Kriminalizace a potlačování klimatických a environmentálních protestů roste," tvrdí politický ekonom z Bristolské univerzity Oscar Berglund, který studii vedl.

Berglund a jeho kolegové zkoumali údaje z databáze Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), která monitoruje oblasti konfliktů, v letech 2012 až 2023. Zaměřili se na země, v nichž bylo v tomto období zaznamenáno více než 1000 protestních akcí. Výběr pak zúžili na 14 zemí na všech šesti osídlených kontinentech pro kvalitativní analýzu.

Výzkum rozlišuje mezi environmentálními a klimatickými protesty. Environmentální protesty se zaměřují na projekty, které ničí životní prostředí, jako je těžba, přehrady nebo rozsáhlá výstavba. Klimatické protesty jsou novějším fenoménem, který se soustřeďuje především na globálním severu. Jsou geograficky vzdáleny od projektů, proti nimž vystupují, a mají širší politické požadavky.

Výzkumníci zjistili, že se zvýšil počet obou typů protestů, ale počet klimatických protestů obzvláště prudce vzrostl koncem roku 2010. To se shoduje se vzestupem hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), vedeného mládeží, a skupin, jako jsou Extinction Rebellion v Británii a Sunrise Movement v USA.

