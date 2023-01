Australské Sydney zavřelo pláže, když na mělčině žraloci zaútočili na delfína

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Australské Sydney včera na celý den zavřelo dvě pláže, když na mělčině nejméně dva žraloci zaútočili na delfína a zabili ho. Nikdo z lidí nebyl zraněn, plavčíci po spatření žraloků rozhodli urychleně vyklidit pláž. Situaci monitorovali pomocí dronů, které mají běžně k dispozici pro dohled nad plavci, uvedl server

Žraloci na delfína zaútočili kolem sedmé hodiny ráno místního času (pátek 21:00 SEČ). Na pláži byly tou dobou stovky lidí a měl se tam konat surfařský festival. Plavci viděli zraněného delfína, který měl na těle nejméně pět kousanců a plaval kousek od břehu, kde později uhynul. Svědci uvedli, že jeden ze žraloků měřil nejméně tři metry.

"Asi 20 metrů od pláže jsem viděla delfína, jak plave na boku a vedle něj byl stín. Když jsem se otočila, viděla jsem asi třímetrového žraloka bělavého. Ten se na mě ale ani nepodíval, šel po delfínovi," řekla stanici Nine Network Emily Petterssonová.

Delfín byl možná už před útokem nemocný nebo oslabený, uvedla Jools Farrellová z australské organizace na ochranu kytovců. To by podle ní vysvětlovalo, proč se delfín tak přiblížil k pobřeží. "Žraloků je v oblasti opravdu hodně a pokud se tu objeví delfín, kterému není dobře, tak je to přiláká, protože to cítí," dodala Farrellová.

Útoky žraloků na lidi jsou u pláží v Sydney ojedinělé. Loni v únoru tam jeden muž zemřel po napadení žralokem, byl to první takový případ od roku 1963, uvedl The Guardian.

