Babiš dostal anticenu environmentalistů za kritiku unijní klimatické politiky

Babiš uvedl, že klimatičtí aktivisté si nepřejí vést diskusi, ale že si jejich ceny přesto váží.

Mezinárodní aktivistická síť Climate Action Network (CAN) na úvod druhého týdne klimatického summitu COP26 zařadila Česko a jeho premiéra Andreje Babiše mezi "fosilie dne". Anticenu v pondělí udělila mimo jiné proto, že Babišovo nedávné vystoupení v Glasgow podle ní spíše připomínalo projev na konferenci popíračů klimatických změny. Babiš na dotaz ČTK uvedl, že klimatičtí aktivisté si nepřejí vést diskusi, ale že si jejich ceny přesto váží.

Český premiér minulý týden ve Skotsku vyjádřil pochybnosti ohledně cílů Evropské unie zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů a kritizoval návrhy Evropské komise z balíčku nazvaného Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí produkovaných v EU o 55 procent do roku 2030. Také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciózní či kolik bude ekologická transformace stát, se Zelená dohoda (Green Deal) stane evropskou zelenou sebevraždou. Realizace tohoto plánu, který se týká dosažení uhlíkové neutrality, podle něj může přinést enormní společenské napětí.

"Když český předseda vlády Andrej Babiš využil fórum světových lídrů na COP26 k tomu, aby zelenou dohodu EU označil nikoli za 'dohodu, nýbrž ideologii', vypadalo to, jako by si akci v Glasgow spletl s konferencí popíračů klimatických změn," uvedla organizace CAN, která se označuje za největší světovou síť sdružení bojujících proti "klimatické krizi".

"Potíž s klimatickými aktivisty je, že kohokoli, kdo vystoupí s názorem, který se jim nelíbí, automaticky nálepkují jako popírače. Tím dokazují, ze nechtějí vést diskusi. Kdyby si totiž můj projev přečetli, tak by nemohli přijít s takovým tvrzením. To jen potvrzuje, že jde ve skutečnosti o ideology, kteří věří ve svou pravdu a nic jiného si nepřipouští. Ceny si i tak vážím, jen mě překvapilo, že jim to trvalo osm dní, než si na mě vzpomněli. Projev jsem totiž v Glasgow pronesl 1. listopadu," sdělil Babiš ČTK.

Při příležitosti klimatické konference OSN aktivistická síť Climate Action Network průběžně vyhlašuje tři "fosilie dne", přičemž Babiš a ČR jako celek v pondělí dostali třetí cenu za "domácí a mezinárodní snahy vyhnout se klimatické zodpovědnosti". Babiš v tomto směru ukazuje na Spojené státy a Čínu, jeho země ale má v přepočtu na obyvatele třetí nejvyšší emise skleníkových plynů v EU a jejich produkci nesnižuje, píše CAN. "Zatímco se vyhýbá zmírňujícím krokům na domácí půdě, obchází pomoc nejzranitelnějším a nejvíce zasaženým zemím v zahraničí a neposkytla jedinou korunu Zelenému klimatickému fondu," dodává organizace o České republice s odkazem na finanční mechanismus OSN pro podporu ekologické transformace v rozvojových zemích.

Babiš, který se v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu účastnil sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, Zelenou dohodu kritizoval i na tomto fóru. Mimo jiné prohlásil, že "přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku musí být vyvážený; hrozbou jsou ochránci klimatu a jejich přemrštěné požadavky“. Svůj projev v Glasgow přitom označil za projev "z jiné planety" proti všem ostatním. "Neschválil jsem Green Deal, zásadně to odmítám. Příští vládu čekají šílenosti (prvního místopředsedy Evropské komise Franse) Timmermanse. Normálně se ten člověk zbláznil,“ řekl Babiš.

Označením "fosilie dne" CAN v pondělí "ocenila" také Mexiko, které podle ní zvyšuje finanční podporu produkce fosilních paliv a otálí se snižováním uhlíkových emisí. Na prvním místě rubriky "fosilie dne" skončily společně Británie a Saúdská Arábie, a to za průběh vyjednávání ohledně budoucnosti osvětového programu Action for Climate Empowerment (ACE).

