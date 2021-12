Babiš chce hovořit s francouzským prezidentem Macronem o energetice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) odletěl na setkání premiérů visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Budapešti. Na jednání chce hovořit zejména o energetice. Předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dnes poslal dopis s apelem na řešení emisních povolenek.

Rostoucí cena emisních povolenek má podle Babiše vliv na cenu energie 20 až 30 procent. Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně cena povolenky může tvořit zhruba až pětinu celkové ceny elektrické energie, reálně to ale bude s ohledem na různé tarify a smlouvy méně. Dnes ráno poslal Babiš Von der Leyenové k tématu dopis.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur (asi 2290 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent. K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí.

Babiš také doufá v to, že dnešní jednání designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem povede i k tomu, aby mohl nový předseda vlády tento týden reprezentovat ČR na summitu Evropské unie. Pokud by byla vláda jmenována v pátek 17. prosince, o kterém se hovoří jako o možném termínu, jel by do Bruselu Babiš.

