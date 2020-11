Babiš se pustil do poslance Blahy, který se ho ptal na otrávenou Bečvu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | OSN Blahy uvedl, že v roce 2008 z Dezy uniklo 20 tun naftalenu a firma to přiznala až po 11 dnech. "V září jsme na Bečvě pozorovali velmi podobnou situaci," řekl poslanec. Deza patří do skupiny Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu. Podle Blahy unikají kyanidy z Dezy pravidelně. "Pan poslanec zůstal věrný své pověsti programu 'antibabiš'. Nic jiného neumí," reagoval Babiš.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se pustil do poslance ODS Stanislava Blahy, který se ministerského předsedy při dnešních sněmovních interpelacích ptal na otrávenou Bečvu a nepřímo zmínil chemičku Deza. Babiš poslance nařkl z toho, že nemá nic jiného než program "antibabiš", a dokonce mu doporučoval, aby si nechal změřit IQ. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) pak nabádal k tomu, aby se účastníci interpelací nenapadali osobně.

Blaha poukazoval na to, že Bečva je pět desítek dní mrtvá řeka a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podle něho zvolil strategii mlčení a odvolává se na policii, která únik kyanidu vyšetřuje. "Co se ale musí tajit, když se vlastně nic neví, nebo je to jinak? Máte informace, které lidem jen nechcete říct?" ptal se premiéra Blaha.

Uvedl také, že v roce 2008 z Dezy uniklo 20 tun naftalenu a firma to přiznala až po 11 dnech. "V září jsme na Bečvě pozorovali velmi podobnou situaci," řekl poslanec. Deza patří do skupiny Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu. Podle Blahy unikají kyanidy z Dezy pravidelně.

"Pan poslanec zůstal věrný své pověsti programu 'antibabiš'. Nic jiného neumí," prohlásil Babiš. Připomněl úterní vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), podle kterého policie čeká na rozbor odebraných vzorků. Znalec jej má provést do 20. prosince. Strany takzvaného demokratického bloku premiér nařkl z toho, že kauzu využily v kampani před krajskými volbami. "Zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila Deza. To je samozřejmě lež," řekl. Podle premiéra jde jen o "další z těch akcí prolhaných, vymyšlených". "Nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře," dodal.

"Jenom chci, aby to bylo vyšetřeno a poukazuji na nějaké prapodivnosti, které se kolem toho odehrávají," ohradil se Blaha. Zastal se ho také poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. "Jsme na půdě Poslanecké sněmovny, a ne ve čtvrté cenové skupině," řekl. Babišovy reakce pokládá za nepřiměřené. "Toto tedy opravdu na půdě Sněmovny nemá co zaznívat," dodal Výborný.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Výzvy k tomu, aby se řečník zdržel osobních útoků, zazněly od Hanzela i kvůli Babišově reakci na interpelaci poslankyně Pirátů Olgy Richterové. Ptala se na nápad přestat zveřejňovat aktuální data o úmrtích s covidem-19. "Jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějací pozůstalí? Vám to dělá radost, kolik lidí zemřelo? Asi ano," odpovídal Babiš. Zdůraznil, že nikdo nic utajovat nechce, Piráty ale nazval známou udavačskou stranou. "Nebudu se snižovat k nějakým nechutným osobním útokům," podotkla k tomu Richterová. Hanzel konstatoval, že interpelace v takové podobě postrádají smysl.

reklama