Baerbocková: Nesmíme odkládat boj s klimatickou krizí kvůli jiným krizím

Jaroslav Vozáb 19.7.2022 15:56

Bojím si dnes v tom horku otevřít i perlivou vodu, abych neublížil planetě.

Když jsem chodil do školy, jezdili v městech kropící vozy ... nějak jsme opustili tradice. Podle mě je to o vodě a pak až CO2. Auto na baterky pod rozpálenou FVE, to asi nenapraví jen budeme všichni žebráci. Nebo jsem chodil do špatné školy, že mě nic nenaučili..

Odpovědět