Báňský úřad zastavil schvalování plánu na sanaci haldy Heřmanice v Ostravě

Obvodní báňský úřad pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj zastavil proces schvalování plánu na sanaci haldy Heřmanice v Ostravě. Svou žádost o schválení dokumentace stáhl zpět státní podnik Diamo, který má sanaci haldy na starosti. Podle mluvčího Diama Tomáše Indreie chce podnik do plánu jen zapracovat další požadavky a projekt na uzavření části hořící haldy do ochranného sarkofágu se tím významně nezdrží ani neprodraží. Napsal to server iRozhlas Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace začala více než před 20 lety, v současné době je ale pozastavena. Kvůli haldě vzniklo několik sporů, ať už se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, nebo kvůli majetkovým poměrům.

Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik před měsícem. Práce mají trvat zhruba deset let a měly by stát minimálně 2,3 miliardy korun.

"Z diskuse s Obvodním báňským úřadem a účastníky řízení vzešly další požadavky k našemu plánu. Z důvodu ucelenosti textu jsme přistoupili k zpětvzetí původního plánu a připravujeme podání plánu nového se zapracovanými požadavky," uvedl nyní Indrei. Zčásti jde podle něj i o požadavky nad rámec zákona a jeho dosavadní praxe.

Mluvčí uvedl, že nutnost dopracovávat plán zdrží projekt zhruba o dva měsíce, na cenu by to vliv mít nemělo a nepočítá se ani se změnou způsobu řešení. "S připomínkami nebude jednoduché se vyrovnat, jsme však toho názoru, že se nám to podaří. Nový plán předložíme ke schválení bez zbytečného odkladu po zastavení současného řízení," sdělil serveru Indrei. Mělo by se tak podle něj stát počátkem srpna.

"Diamo zpracuje novou dokumentaci a na základě ní bude zahájeno nové řízení o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem. Předchozí řízení bylo usnesením zastaveno. Po doplnění žádosti o novou dokumentaci bude obvodním báňským úřadem zahájeno nové správní řízení," sdělil iRozhlasu mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

Výtky báňského úřadu se týkají například takzvané oddělující vzdušné stěny, která měla bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, není ale jisté, zda materiál v ní splňuje všechny požadavky. Úřad také například žádá, aby Diamo uvedlo, jaký přesně inertní materiál hodlá při těsnění sarkofágu využít. Podnik v záměru píše o dochlazování hořícího odvalu vodou, úřad chce mimo jiné doplnit, odkud a v jakém množství se použití této vody předpokládá. Úřad rovněž požaduje doplnit posouzení vlivu zvolené metody na životní prostředí (EIA).

