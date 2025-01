Bělehrad zavede od 1. ledna MHD zdarma, oznámil starosta

s v 31.12.2024 17:18 Reaguje na Břetislav Machaček

Pro info, machačku. Odpisy uplatňují pouze ti co si vedou účetnictví. Ale jinak jen opakuješ to co jsem ti už vysvětlil. Ti co dávají přednost rychlosti a pružnosti, hromadnou dopravou jezdit nebudu ani kdyby byla zdarma. Ti co si auto dovolit nemůžou nebo jim nesejde na čase aý tak moc hromadnou dopravu už využívají BEZ ohledu na to, že zaplatí nějaké jízdné, které je bez tak dotované. Pro info, jediný nedotovaný veřejný spoj v ČR je vlak Praha Ostrava. To, že si v někde v Brně dávají kvůli parkovacímu místu po hubě je irelevatní. Tomu tvému známému snad brání něco v tom aby platil jízdné? Ostatně jako ZTP má nárok na slevu tak jako tak. Jediné co by mu tak mohlo bránit jsou bariérová nástupiště a bariérové dopravní prostředky. Ovšem na pořízení bezbariérových ale potřebuješ prachy. Které budou co, žáku machačku... no které budou chybět, když je uvalíš za dopravu zdarma.

Takže zase se dostáváme k jediné možnost jak zvýšit počet cestujících v hromadné dopravě. Tedy tím, že veřejnou dopravu zkvalitníme, zrychlíme a zahustíme a ne že ji uděláme zdarma prostřednictvím dotací, které si pak rozdělí nějací papaláši na dopravních podnicích. To, že ty netušíš, že veřejné doprava už dotovaná těžkými miliardami je celá desetiletí, a kdyby nebyla tak neplatíš dvacet korun za mhd ale rovnou stovku, jen ilustruje tvoje hurvínkovství v doslova každému aspektu ke kterému se vyjadřuješ. Vůbec nejde o to co chci já nebo nechci machačku. Jde o to efektivitu. A efektivita dotování hromadné dopravy do té míry, že je zdarma, je nula, zero, nada.

