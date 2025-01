Biden před návratem Trumpa oznámil rozsáhlý zákaz těžby ve federálních vodách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Joe Biden dnes vydal nařízení, kterými zakazuje nové pronájmy za účelem těžby ropy a plynu ve většině vod u pobřeží Spojených států, informovala agentura AP. Končící americký prezident se tak snaží zabránit možnému rozvoji těžby během druhého prezidentského mandátu Donalda Trumpa, který svou energetickou politiku shrnuje slovy "vrtat, bejby, vrtat".Trump, který se do Bílého domu vrátí 20. ledna, by se podle médií mohl pokusit dnešní rozhodnutí zvrátit. Bidenovy kroky se týkají více než 2,5 milionu kilometrů čtverečních v Atlantiku, v Tichém oceánu, na východě Mexického zálivu i v severním Beringově moři. Zablokování možnosti otevřít v těchto oblastech další těžařské projekty nemá stanovený žádný konec platnosti, uvádí v prohlášení Bílý dům.

Deník The Washington Post (WP) poznamenal, že především východ Mexického zálivu dlouho přitahuje zájem ropných a plynárenských podniků, které jej považovaly za významný díl svých plánů pro budoucnost těžby v moři. Záliv je zdrojem většiny takové produkce v amerických vodách, přičemž stávající těžbu nové rozhodnutí amerického prezidenta nezasahuje.

"Vrtání u těchto pobřeží by mohlo způsobit nevratné škody v místech, která máme nejraději, a není potřebné pro naplnění energetických potřeb naší země," zdůvodňuje Biden své opatření. "Nestojí to za to riziko. V době, kdy klimatická krize dál ohrožuje komunity po celé zemi a kdy přecházíme na zelenou ekonomiku, je ten správný čas ochránit tato pobřeží pro naše děti a vnoučata," pokračuje prezidentovo prohlášení.

Podle WP se Biden před odchodem z funkce snaží posílit svůj odkaz v klimatické politice a ochraně přírody. Prezident ve svém mandátu stanovil ambiciózní cíle ohledně snižování uhlíkových emisí a schválil bezprecedentní investice do odklonu od fosilních paliv, jejichž spalování pohání změnu klimatu. USA však zatím podle analytiků nesměřují k polovičnímu snížení emisí do konce dekády a těžba ropy a plynu zde za Bidenova úřadování dál narůstala.

Trump v kampani dával najevo, že se bude snažit produkci fosilních paliv dál zvyšovat. Jeho mluvčí na zprávy o novém zákazu těžby ve federálních vodách reagovala slovy, že Američané v prezidentských volbách dali zelenou Trumpově vizi. "Joe Biden selže a budeme vrtat, bejby, vrtat," uvedla Karoline Leavittová.

Podle AP nicméně pro Trumpa nebude snadné dnešní Bidenův zásah zvrátit, neboť by to pravděpodobně vyžadovalo přijetí legislativního návrhu. Agentura Bloomberg v této souvislosti připomíná vývoj z prvního Trumpova mandátu, kdy se republikán neúspěšně pokusil zneplatnit podobné nařízení svého předchůdce Baracka Obamy.

Trump po zvolení v roce 2016 činil kroky s cílem výrazně rozšířit těžbu na moři, v závěru prvního funkčního období ale vydal pokyn, aby ji vláda zakázala ve vodách u jihovýchodu USA. Obrat přišel poté, co se proti těžbě na Floridě a v dalších státech zvedl silný odpor, píše AP.

reklama