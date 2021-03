Biden uspořádá klimatický summit, zve i Putina a Si Ťin-pchinga

Jiří Svoboda 29.3.2021 12:55

To je jinej pašák než Trump!



Biliony dolarů teď potečou do těch "správných" kapes. Jestli to klimatu nějak moc pomůže, o to asi až tak moc nepůjde. Spíše naopak, to by ty zdroje peněz vyschly!

Odpovědět