BMW do roku 2030 zvýší poměr prodaných elektromobilů na polovinu

Do roku 2023 bude mít automobilka asi šest čistě elektrických modelů.

Německý výrobce luxusních aut BMW chce do roku 2030 zvýšit poměr prodaných elektromobilů nejméně na polovinu. To znamená, že si nastavil konzervativnější cíl než jeho konkurenti, uvedla agentura Reuters. Automobilka ve své výroční zprávě spolu s podrobnými výsledky hospodaření za loňský rok také oznámila, že proti loňsku letos počítá i s výrazným zlepšením ziskovosti.

BMW předpokládá, že marže provozního zisku letos vystoupí na šest až osm procent, loni činila 2,7 procenta. Co se týče zvýšení poměru vyrobených a prodaných elektrických vozů, na elektrický pohon přejde do konce desetiletí celá značka Mini.

Do roku 2023 bude mít automobilka asi šest čistě elektrických modelů. Do roku 2025 chce mít pak na silnicích dva miliony aut poháněných elektřinou, do konce dekády už deset milionů. Firma už dříve uvedla, že do roku 2023 bude mít pětina z prodaných vozů alternativní pohon. Svůj elektrický sedan i4 chce BMW letos představit s tříměsíčním předstihem.

Podle analytika Arndta Ellinghorsta ze společnosti Bernstein vstoupila automobilka do roku 2021 "velmi sebevědomě". "Ohledně elektromobility pokročila a počíná si mnohem obezřetněji než Volkswagen," dodal.

Automobilový koncern Volkswagen nedávno oznámil, že do roku 2030 bude 70 procent aut této značky elektrických. Tento týden skupina informovala o plánu postavit v Evropě šest závodů na výrobu baterií.

