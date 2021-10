Brabec: Smlouva o Turówu je v podstatě hotová, spory jsou o délce trvání smlouvy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Smlouva Česka a Polska, řešící fungování polského dolu Turów a jeho dopady na české obce, je v podstatě hotová. K dohodě ale zástupci obou zemí ani ve čtvrtek večer zatím nedospěli, řekl český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Hlavním rozporem je podle něj odlišný názor Česka a Polska na délku trvání smlouvy o Turówu. Polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka po jednání prohlásil, že Polsko předneslo "velmi dobrou nabídku", která ale narazila na eskalaci požadavků české strany. Podle Brabce jsou česká i polská strana připravené dále jednat.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. "Naše nabídka, velmi dobrá nabídka, nebyla přijata," řekl dnes Kurtyka.

Polsko podle ministra Kurtyky předneslo velmi konkrétní nabídku pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu. Polská nabídka ale podle něj narazila na stupňování požadavků české strany, což vedlo k tomu, že nebyla přijata. Poškodí to česko-polské vztahy, spolupráci ve Visegrádské skupině a hlavně občany na obou stranách hranice, dodal Kurtyka.

Česko a Polsko mají podle českého ministra Brabce velmi rozdílný pohled na dobu trvání smlouvy. "Ta dohoda by měla dát dlouhodobý rámec vztahům mezi Polskem a Českou republikou ohledně řešení problematiky dolu Turów," řekl. Rozdíl v názoru na délku smlouvy je podle Brabce v řádu let, ale blíže nechtěl postoje obou stran upřesnit. "My nechceme couvnout. Ta linie je daná tím, jak chceme, aby ta smlouva dlouho trvala. Zůstává ale faktem, že v současné době je ta smlouva v podstatě hotova. Je i právně vyladěna," dodal.

"Během uplynulých hodin se nám podařilo velice se přiblížit k dohodě," řekl i náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. "Bohužel v posledních hodinách se česká strana v reakci na naši nabídku začala chovat zcela iracionálně, odtrženě od skutečnosti. Jako by cílem bylo přerušení rozhovorů. Týkalo se to očekávání, zcela odtrženého od mezinárodní praxe, aby v dohodě byla klauzule, která by znemožňovala její vypovězení po mnoho let. To je naprosto neslýchané v mezinárodní praxi," prohlásil. Podle Brabce ale tento sporný bod byl znám polské straně už měsíce a nebyl předtím rozporován.

Česko i Polsko jsou podle Brabce nadále připravené o situaci kolem Turówa jednat. Polská delegace ve čtvrtek večer po jednání ale z Česka odjela, takže dnes jednání s velkou pravděpodobností pokračovat nebude. "Doufáme, že budeme s to se po nějaké době zase setkat," dodal Jabloński. Podle agentury PAP tím naznačil, že polská nabídka zůstává na stole a že je možný návrat k jednání.

reklama