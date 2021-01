Brabec věří, že ČIŽP vysvětlí svůj postup v souvislosti s Bečvou

René Florek 26.1.2021 12:17

Hrajete pekny ping pong, zatim je to kolik 3:3? Set se hraje do 11, na 3 vitezne sety.....to nas ceka dlouhy zapas. Aby do rijnovych voleb to bylo ukonceno....delejte blbce z 30%, ne ze zbytku republiky panove Brabec, Svejdar, Geuss a další!



