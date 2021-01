Záhada vzorků z Bečvy II: Hranický úřad prozradil, komu předal vzorky od rybářů. ČIŽP to odmítá

Vladimír Hošek 21.1.2021 14:34 Reaguje na Miroslav Vinkler

Ráno jsi to popsal celkem výstižně, žádné volby nic nezmění. Doba si žádá, aby formální věci byly plněny na 120%. Na formálních věcech záleží podle toho jsou pracovníci hodnocení. Komplexní nadhled a vyhledání pravdy není žádoucí, pokud není protokol napsán tak jak to odvolací orgán vyžaduje (pokaždé to chce trochu jinak) je to důvod ke vrácení a k novému projednání.

Takže z mého pohledu pracovník ČIŽP jel dle zaběhnutých pravidel. Ke vzorkům přistoupil zcela nadřazeně jak je zvyklý, ten vrchnostenský přístup vůči rybářům i pracovníkům obcí je obvyklý.

Jak z této šlamastiky vybřednout ven, je velká otázka. Brabec z Gausem by měli jít od válu, ale nezmění to nadřazenost pracovníků inspekce. Jak zajistit, aby se partnersky chovali pracovníci ČIŽP ke svým kolegům na obcích apod.? Napadá mě jen, olomoucký šéf inspekce, šéf vodařů a konkrétní pracovník 3 měsíční platy dolů a pěkně to prohnat medii, aby i ostatní si uvědomili, že takhle ne.

