Záhada vzorků z Bečvy. Rybáři je prý předali, inspekce je prý nepřevzala

Je to tvrzení proti tvrzení. Rybáři si stojí za tím, že odebrali a dále předali vzorky z otrávené Bečvy. Kde vzorky skončily, se neví. Česká inspekce životního prostředí říká, že tyto vzorky nepřebrala. Úřad, který by do příběhu mohl vnést světlo, se odvolává na mlčenlivost kvůli policejnímu vyšetřování. Ale popořádku.

První, kdo byl osudný den 20. září u vytrávené řeky na nohách, byli místní rybáři. Jak říká Stanislav Pernický, předseda Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, vzorky vody a ryb odebrali třicet minut po nahlášení havárie.

Vzorky vody z pochopitelných důvodů nebyly odebrány do zkumavek a ryby nebyly dány do chladicích boxů. Rybáři prostě vzali PET lahve, co měli při sobě, vypláchli je a nabrali do nich vodu. Ryby měli v tašce. Podle odborníků takové vzorky neobstojí při soudním dokazování viny, ale pro operativní určení příčiny otravy jsou naprosto postačující. Hlavní kvalita vzorků totiž spočívala v tom, že byly odebrány bezprostředně a mohly vést k rychlému určení látky, která řeku vytrávila.

Stanislav Pernický při nedávném kulatém stolu, který se věnoval otravě Bečvy, v chatu poznamenal, že rybáři vzorky předali odboru životního prostředí města Hranice a ten je následně předal České inspekci životního prostředí. Pernický pak v telefonickém rozhovoru říká, že na předání má dva svědky z řad rybářů a rybářské stráže. Komu z úřadu vzorky předal a kdo z inspekce je následně převzal, však prozradit nechce z obavy, aby těmto lidem nezpůsobil nepříjemnosti.

Příběh se začíná komplikovat s vyjádřením České inspekce životního prostředí. Tisková mluvčí Radka Nastoupilová píše, že pracovník inspekce přítomný na místě havárie žádné vzorky od rybářů ani od vodoprávního úřadu nepřebíral.

„Po konzultaci se Státním veterinárním ústavem bylo domluveno patologicko-histologické vyšetření, pro které bylo požadováno mít ryby pokud možno co ‚nejčerstvější‛ a to jak mrtvé, tak i ty s nestandardním chováním. A ze stejného místa také vzorek vody,“ říká Nastoupilová. Inspektor si podle jejích slov provedl odběr vlastních vzorků níže po toku, v místě aktuálního úhynu, do dezinfikovaných odběrových lahví vodu a do chladicího boxu ryby. „A to s vědomím hasičského záchranného sboru a vodoprávního úřadu Hranice.“

Kde tedy vzorky od rybářů skončily? Vyjasnit by to mohl odbor životního prostředí v Hranicích, jehož pracovník měl podle rybářů vzorky předat inspekci. Tiskový mluvčí Hranic Petr Bakovský však odpovídá, že „úřad veškeré informace předal Policii ČR a protože nechceme zasahovat do vyšetřování, nemůžeme Vám bohužel požadovanou informaci poskytnout.“

Ani opakovaný dotaz a odkaz na prohlášení Police ČR o neexistujícím informačním embargu toto nezměnil.

Oprávněný dotaz rybářů, co se stalo s jejich vzorky a proč nebyly použity, zůstává nezodpovězený.

