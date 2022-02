Břeclav půjčí půl hektaru pozemků Hnutí Brontosaurus, vznikne na něm lužní park

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Hnutí Brontosaurus by území chtělo zbavit invazních druhů a obnovit jeho luční porosty, vytvořit systém tůní a mokřadů pro zadržení vody. Vzniknout by měla i naučná stezka a haťový chodník. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Břeclavští radní schválili zápůjčku půlhektarového území Hnutí Brontosaurus. Pozemek u ramene řeky Dyje se má stát součástí plánovaného Lužního parku Krče o rozloze 4,5 hektaru, další pozemky hnutí vykupuje od majitelů, řekl ČTK Martin Václavík, předseda Ardea Břeclav, břeclavského základního článku Hnutí Brontosaurus.

"Celé území je rozděleno do malých proužků, které mají většinou různé majitele. S necelou desítkou majitelů nyní jednáme o odkupu, včetně zápůjček máme domluveno nebo rozjednáno asi 1,25 hektaru," uvedl Václavík. Vyjednávání o odkupu komplikuje situace u části pozemků, kde je těžké majitele dohledat, protože se například odstěhovali.

Území, na kterém by park měl vzniknout, je součástí Přírodního parku Niva Dyje. Jde o pozůstatek lužního lesa, na kterém už několik let nikdo nehospodaří, zarůstá invazními druhy rostlin a ztrácí tak původní druhovou pestrost. Hnutí Brontosaurus by území chtělo zbavit invazních druhů a obnovit jeho luční porosty, vytvořit systém tůní a mokřadů pro zadržení vody. Vzniknout by měla i naučná stezka a haťový chodník.

"Brontosauři nás požádali, zda bychom jim půjčili pozemky pro lužní park, na kterém chtějí realizovat opatření blízká přírodě, výřez náletových dřevin a naučnou stezku. Rada města tento záměr přijala velmi pozitivně, výpůjčku schválila. Na realizaci se těšíme, obnova pozapomenutých míst patří k našim prioritám," uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Výpůjčka městských pozemků je na 10 let, práce na odstraňování invazních druhů by mohly začít už letos v létě.

reklama