Brněnské vodárny začaly modernizovat kalové hospodářství za 3,5 miliardy korun

Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) zahájily modernizaci kalového hospodářství, které umožní snížit celkovou hmotnost produkovaného kalu a zároveň umožní zvýšit energetické využití kalového plynu o 30 procent. Podnik, který patří z větší části městu a z menší části francouzské společnosti Suez, zaplatí za modernizaci 3,5 miliardy korun, hotovo má být v únoru 2027, řekl novinářům při představení projektu generální ředitel Jakub Kožnárek.Čistírna odpadních vod pro Brno a zhruba 30 okolních obcí stojí v Modřicích a zajišťuje čištění vody vyprodukovanou zhruba 435 000 obyvateli, což odpovídá 35 milionům metrů krychlových ročně. Kapacita čistírny je koncipovaná na 640 000 obyvatel. Některé části kalového hospodářství jsou staré přes 60 let.

Dnes čistírna produkuje 22 000 tun kalu ročně, nově by to mělo být jen 9000 tun. Místo šesti nákladních aut budou z Modřic odjíždět jen dvě. "Dnes sušíme polovinu kalu jen na 23 procent a polovinu na 90 procent," řekl Kožnárek. Zatímco sušení na koncentraci 23 procent znamená produkci materiálu, který lze popsat jako bahno, sušení na 90procentní koncentraci produkuje kal ve formě prachu. Čím více vody se vysuší, tím nižší je logicky produkce kalu. Ten se navíc kompletně zužitkuje. "Vyvážíme jej do Mokré do cementářské pece, kde slouží jako alternativní palivo a stává se součástí cementu. Jedná se tedy o bezodpadové hospodářství," řekl Kožnárek.

Nové technologie také umožní o 30 procent vyšší využití kalového plynu, z něhož lze vyrábět teplo a elektřinu. Ročně se počítá s výrobou 23 000 MWh elektřiny, k tomu má v lednu podnik spustit fotovoltaickou elektrárnu. Díky tomu má být čistírna energeticky soběstačná ze 60 procent. "Do roku 2045 chceme být energeticky zcela soběstační, i když je to ambiciózní cíl a nejde vždy v souladu s environmentálními požadavky. Nové technologie jsou logicky i různě energeticky náročné. Ale zvládneme to," řekl Kožnárek.

Na projekt společnost využije vedle vlastních peněz a dotace ze Státního fondu životního prostředí úvěry od několika bank.

Do budoucna chystají BVK investice do dalších technologií, které budou odbourávat z odpadní vody látky, které se dnes odbourávají obtížně či vůbec. Jde o dusík, fosfor a mikropolutanty, což jsou léčiva, mikroplasty a dalších chemické látky. Toto čištění si vyžaduje legislativa Evropské unie a má zajistit z čistíren odtok vody, která nebude mít takový negativní dopad na lidské zdraví i zdraví dalších živých organismů.

