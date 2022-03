Brněnský dopravní podnik začal kácet stromy pro smyčku tramvají v Pisárkách

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Arpingstone / Wikimedia Commons Ilustrační foto

Brněnský dopravní podnik začal kácet stromy v místě, kde se začne v květnu stavět tramvajová smyčka Lipová v sousedství pisárecké vozovny. Stromy musí pokácet v době vegetačního klidu do konce března, uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková. Smyčka má sloužit plánované multifunkční hale, kterou chce Brno ještě letos začít stavět, ale dosud není jasné finanční pokrytí. Zároveň smyčka umožní přímou jízdu tramvají do vozovny od Bystrce bez nutnosti zajíždět až na Mendlovo náměstí.

"Stavba smyčky navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Z hlediska provozu pro nás představuje zjednodušení dopravy a finanční úsporu. Po vybudování vratné smyčky snížíme počet najetých prázdných kilometrů, a tím snížíme náklady na energie i čas řidičů," popsal přínos generální ředitel Miloš Havránek.

Provoz MHD stavba nijak nevlivní, protože se bude pracovat převážně směrem k areálu Veletrhů Brno. Na podzim dopravní podnik vysází nové stromy, které budou náhradou za pokácené.

Samotná stavba začne v květnu a hotová má být smyčka na konci příštího roku, dopravní podnik nyní vybírá stavební firmu. Provoz by měl být omezený příští rok v létě, kdy se bude smyčka napojovat na trať mezi Mendlovým náměstím a Pisárkami. Vedle smyčky by v budoucnu mohla být i dolní stanice lanovky, která by vozila cestující do bohunického kampusu. Projekt je připravený, ale zatím na něj nejsou peníze.

