Brněnský magistrát má na střeše jedné z budov první městský holubník

Nevyužívaná expanzní nádrž na střeše budovy brněnského magistrátu v Kounicově ulici ukrývá první městský holubník v Brně. Zatím se v dřevěných kójích zabydlel jeden holubí pár, může jich tam žít ale až třicítka. Městské holubníky mají umožnit řízené a humánní snižování populace holubů ve městě, řekl radní Filip Chvátal (KDU-ČSL)."Spolupracujeme s Mendelovou univerzitou, která na podzim prováděla monitoring holubí populace v Brně. Podle jejích zjištění ve městě žije mezi 20 000 a 28 000 holubů," uvedl Chvátal.

S nápadem na zřízení městského holubníku oslovila zástupce města Michaela Klimšová z platformy Městské holubníky, která loni otevřela holubník na půdě gymnázia v Bílovci na Novojičínsku. Vybudování prvního z nich stálo 140 000 korun, s vybavením vnitřku holubníku pomohla Střední škola stavebních řemesel, jejíž studenti vyrobili kóje pro holuby při výuce, dřevo věnovala městská společnost Lesy města Brna.

Pokud se holubům vytvoří komfortní prostor pod střechou, kde mohou hnízdit, dostávají pravidelně potravu a je v něm udržována čistota, nemají důvod hnízdit na nevhodných místech, kde to obtěžuje obyvatele města. Jednou z výhod umístění holubů do holubníků je i to, že lze regulovat jejich populaci. Hnízdícím párům je odebrána část vajec a nahrazena umělými vajíčky.

Péči o holuby zatím zajišťují dobrovolníci z platformy Městské holubníky. "Lidé, kteří budou vajíčka odebírat, musí být speciálně vyškolení. Pokud dojde k záměně vajíčka správným způsobem, holub nic nepozná. Každý pár ale musí mít příležitost vyvést zpočátku první mládě. Pokud by bylo hnízdo poškozeno při prvním zahnízdění, hledal by holubí pár útočiště jinde," vysvětlila Karolína Richterová z platformy.

Brno chce po roce fungování projekt vyhodnotit. Umístění dalšího holubníku plánuje na střeše vazební věznice v Brně-Bohunicích.

