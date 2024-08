Brno hledá firmu, která přepracuje projekt na revitalizaci Holáseckých jezer

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Dezidor / Wikimedia Commons "Podle pamětníků nebyla jezera od 2. světové války odbahňována, a lze tedy předpokládat, že se ve vodě nebo v nánosech sedimentů mohou nacházet zbraně a munice. Průzkum se bude týkat všech vodních ploch kromě jezera Opleta, které vzniklo až v 70. letech minulého století," řekl Chvátal.

Brno nechá přepracovat projektovou dokumentaci pro revitalizaci přírodní památky Holásecká jezera. Starý projekt z roku 2020 obsahoval chyby a nedodělky. Radní proto schválili výběrové řízení na firmu, která dokument zreviduje. Hledají také někoho, kdo v oblasti provede pyrotechnický průzkum. Magistrát o tom informoval na svém webu "Při přípravě výběrového řízení na zhotovitele jsme v projektu zjistili chyby, které stavbě bránily," uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL). Nová dokumentace má být hotová do konce roku.

"Revitalizace by měla začít příští léto a hotovo musí být do března 2029, a to z důvodů čerpání dotace, o níž budeme žádat," dodal. Součástí projektové dokumentace bude analýza sedimentů, geodetické zaměření mocnosti sedimentů na povrchu i v hloubce a dendrologický průzkum.

Revitalizaci jezer, která se nacházejí na ploše větší než 12 hektarů, musí předcházet pyrotechnický průzkum.

"Podle pamětníků nebyla jezera od 2. světové války odbahňována, a lze tedy předpokládat, že se ve vodě nebo v nánosech sedimentů mohou nacházet zbraně a munice. Průzkum se bude týkat všech vodních ploch kromě jezera Opleta, které vzniklo až v 70. letech minulého století," řekl Chvátal. V prvním zadávacím řízení se dodavatele najít nepodařilo, město proto nyní vypisuje novou zakázku s upraveným podmínkami.

Cílem úprav přírodní památky na jihu Brna je komplexní obnova a zlepšení situace, kdy kvůli špatnému stavu vody i zanedbanému okolí klesá počet chráněných rostlin a živočichů. Jezera posupně zanáší kaly nebo listí ze stromů a z vodní hladiny se stává rákosina. S ohledem na plánovanou proměnu vznikl také zoologický a botanický průzkum, na základě kterého odborníci navrhnou opatření, jak přírodní památku revitalizovat, aniž by to ekosystém poškodilo.

