Bude na soutoku Moravy a Dyje chráněná krajinná oblast? S rozhodnutím má pomoci studie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Miklín / Biologické centrum AV ČR, v. v. i. "Maloplošnými chráněnými územími se pravděpodobně vypořádáme se závazky ve vztahu k ochraně přírody a biodiverzity jak v národním, tak mezinárodním kontextu, projekt CHKO by mohl znamenat i ekonomický stimul pro region," uvedl ředitel agentury František Pelc.

S rozhodnutím, zda ochránit přírodu na soutoku Moravy a Dyje vyhlášením chráněné krajinné oblasti (CHKO), nebo několika menších chráněných území, pomůže socioekonomická studie. V Břeclavi to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

O způsob ochrany území nazývaného také Moravská Amazonie, se léta vedou spory. Jde přitom o součást sítě Natura 2000, tedy o mezinárodně chráněné území, které se Česko zavázalo nějakým opatřením ochránit. Ministr se dnes na místě setkal se starosty Břeclavi, Lanžhota, Lednice a Mikulčic, kterých by se ochrana území týkala.

"Jsem velmi rád, že zájem o jednání a o ochranu tohoto území přišel odtud z regionu. Bohužel v minulosti se tu rozšířily fámy, že po vyhlášení CHKO nebudou lidé moci jezdit do lesa nebo na ryby, což vyvolalo nevoli. Kvůli tomu jsme jako kompromis začali připravovat takzvaná maloplošná chráněná území," uvedl Brabec.

Maloplošná chráněná území by ochránila asi třetinu evropsky významné lokality. Požadavky Evropské komise by se ale jejich prostřednictvím podle Brabce naplnit podařilo. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto vypracuje studii, která zmapuje situaci na místě a klady a zápory obou řešení pro samosprávy v sousedství oblasti soutoku i pro území samotné. "Maloplošnými chráněnými územími se pravděpodobně vypořádáme se závazky ve vztahu k ochraně přírody a biodiverzity jak v národním, tak mezinárodním kontextu, projekt CHKO by mohl znamenat i ekonomický stimul pro region," uvedl ředitel agentury František Pelc.

Zároveň měl Brabec naplánované jednání se zástupci polesí. V Moravské Amazonii hospodaří Lesy České republiky, které tam těží dřevo, což řada ochránců přírody kritizuje. "Přístup ke správě tohoto území se velmi liší. Lesy ČR zohledňují víc hospodářskou rovinu celé záležitosti a hospodářskou funkci lesa, my samozřejmě zdůrazňujeme ochranu přírody. Situace ale není černobílá, rád bych situaci probral jak s ředitelem Lesů ČR, tak s ministrem zemědělství," uvedl Brabec.

Oblast je největším zachovalým lužním komplexem v České republice. Mimo jiné se vyznačuje i mohutnými starými duby, kterých ale podle vědců rychle ubývá. Podle vědců mezi lety 1990 až 2009 zmizela z této lokality více než polovina starých porostů.

