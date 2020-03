To, jak se staráme o lesy Moravské Amazonie, se nám vrátí jako bumerang, říká Anežka Bartošová

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Mýtina s upravenou půdou a ponechanými výstavky.

Moravská Amazonie. Tak se říká lužním lesům podél dolního toku Moravy a Dyje. Její nejcennější části podle Anežky Bartošové mizí podobně jako Amazonie skutečná. A také pod pilami těžařů. Což ji vedlo k založení iniciativy Zachraňme Soutok

Před čím konkrétně je potřeba Soutok zachránit?

Těch hrozeb je víc. Jde třeba o úpravy vodních toků a s tím spojené velké změny ve vodním režimu.

Dochází také k umírání starých solitérních stromů. Původní „parkový“, rozvolněný typ pastevního lesa kvůli špatné péči zarůstá a houstne, čímž mizí unikátní příroda.

Ještě v 30. letech 20. století skoro polovinu lesů na Soutoku zabíral otevřený les spolu s loukami se solitéry. Pak došlo k proměně lesního hospodaření a z lužní krajiny se začala vytrácet mozaikovitost, mění se osídlení rostlin a živočichů. Bohužel většinou na úkor těch chráněných a vzácných.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Mgr. Anežka Bartošová, přírodovědyně na volné noze. Spoluautorka otevřeného dopisu v iniciativě Zachraňme Soutok. Pro Ústav výzkumu globální změny AV ČR provádí pozorování na ekosystémové stanici v lužním lese u Lanžhota.

Hlavním problém ale je těžba stromů, protože velké množství porostů je v mýtním věku a Lesy ČR je postupně těží. A to typicky tak, že vytvoří paseku, kterou vyfrézují, aby ji pak mohli znovu osázet.

Co za tím stojí?

Snaha o maximální produkci lesa.

A v obecné rovině pak to, že česká lesnická politika na přelomu století do svého programu nepobrala aktuální vědecké poznatky. I co se týká klimatické změny. Nevěnovala se tomu pozornost, i když se od 90. let upozorňovalo na to, co může nastat a pravděpodobně nastane.

Důsledek vidíme nejen na Soutoku, ale i na velké části ČR, kde nám lesy odešly a odcházejí. Kde jsme teď my a kde okolní státy, které včas reagovaly… Vědci už desetiletí upozorňují, že tady na Soutoku je zapotřebí jiný přístup v lesním hospodaření.

Jestli jsem správně pochopil, tak hlavním problémem není to, že tu hospodaří Lesy ČR, ale spíš to, že hospodaří nevhodným způsobem…

Ano. Bohužel, ekonomický zisk je pro ně priorita.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Lesní mýtina ošetřená roundupem.

Co konkrétně tedy dělají v lesích pod Lanžhotem špatně?

Na Soutok jezdím mapovat výstavky, tedy stromy záměrně ponechané při těžbě. A díky tomu vidím, jak se na pofrézovaných dvouhektarových mýtinách holá půda přehřívá až k 50 °C. To způsobuje velký výpar. Mýtiny přispívají k vysoušení lužní krajiny a stoupající teplý vzduch vytlačuje vlhký vzduch nad porostem.

Tenhle způsob hospodaření není jediná chyba, jen jedna z dlouhé řady podobných. Jde o věci, které se dají dělat jinak a lépe.

Kácí se tu a nezalesňuje?

Samozřejmě se po těžbě zalesňuje. Ale paseky a porosty do 20 let zabírají skoro 30 % plochy porostů. Pro momentální krátkodobý zisk budou naše děti a vnuci čekat, až jim vyroste nový lužní les. A se změnou klimatu, která je tady v jižním cípu citelná, kdoví jestli.

Kácet by se ale tolik nemuselo, nejde totiž o lesy hospodářské. Jsou to lesy, které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. Jejich smyslem má být zachování biologické rozmanitosti. Byť podle přístupů Lesů ČR si leckdo myslí, že jde o lesy hospodářské…

Chápu, pohled na vytěženou a až k zemi vyfrézovanou mýtinu, kde ještě loni rostly ladoňky, nikoho nepotěší…

Spolupracuji s ekosystémovou stanici, kterou má v lužním porostu Ústav výzkumu globální změny AV ČR. A taky vím, že za desítky let se v lužní krajině na soutoku Moravy a Dyje provedly a stále provádí stovky výzkumů a studií, které dokládají cennost území pro různé obory z říše hub, rostlin, živočichů. Dokládají, že bohatost druhů tu existuje díky předešlému přístupu k lužní krajině.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Kriticky ohrožená bledule letní.

A každá studie, kterou jsem četla, má v doporučení změnu současného způsobu hospodaření, aby se cennost alespoň zachovala.

Je potřeba si uvědomit, že přírodní procesy pracují v jiném časovém měřítku než v tom lidském. Snažím se různým věcem porozumět víc, nedívat se na problematiku jen jednostranným pohledem, vidět aspoň trochu i ten lesnický pohled.

Ale obávám se, že stávající přístup k hospodaření je slepá ulička. Nebo spíš bumerang, který se nám vrátí…

Lesy na Soutoku jsou unikátní také tím, kolik zatím dokázaly nasbírat „šarží“ na úrovni snad všech možných kategorií mezinárodní ochrany. Plyne z těchto titulů nějaký reálný potenciál pro lepší ochranu zdejší přírody?

Toto území je zařazeno do soustavy Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita a i jako Ptačí oblast, je součástí Biosférické rezervace pod patronací UNESCO, je součástí mezinárodních mokřadů podle Ramsarské úmluvy.

Fakticky to jsou ale spíš jen ocenění, než že by šlo o praktickou ochranu.

Pokud vím, tak ochranářský význam Soutoku v zásadě nikdo nezpochybňuje. Shodnou se na něm AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí i hlavní hospodář, tedy Lesy ČR. Všichni se shodnou, že tyto lesy jsou v národním i evropském kontextu mimořádné a nějakou formu ochrany si zaslouží. V čem je tedy problém?

V tom, že se jen jedná a jedná a voda teče a teče. A zásadní věci se nemění. A já se bojím, že o to asi taky jde. Protahovat jednání a dál hospodařit v zajetých kolejích.

Kdyby bylo jednání jen na nižší úrovni, asi by se hodně věcí našla shoda rychle. Ale ministerstvo je v Praze, Lesy ČR sídlí v Hradci Králové...

Proto i naše iniciativa nebyla směřována proti místnímu polesí, ale na místa, kde se rozhoduje.

Debata, zda na Soutoku zřídit CHKO, je už taky evergreenem české ochrany přírody. Pokud se nepletu, v roce 2008 ministerskému návrhu na založení CHKO zatlo tipec všech 19 obcí, jejichž území by s chráněnou plochou mělo sousedit…

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Kriticky ohrožená violka vyvýšená.

Byl tady tehdy velký prostor pro lži. Lidé se strašili, že nebudou moci chodit do lesa, vše bude oploceno. Lidé se pochopitelně báli, protože 40 let měli do lesa zákaz kvůli železné oponě a teď se jim tvrdilo, že by zase nemohli. Že o lesích budou rozhodovat Brňáci a Pražáci, že bude zakázán postřik na komáry.

Málo se vysvětlovalo. A byly velmi slyšet hlasy, které spíše z osobních důvodů nechtěli ochranu území a tak „opíjeli“ ostatní tvrzením o omezeních a zákazech. Což dělají dodnes.

Paradoxní je, že od roku 2015 platí na žádost Lesů ČR opatření obecné povahy, které zakazuje vstup do Obory Soutok. Například v únoru a březnu má zákaz platnost celých 24 hodin!

Takové omezení vstupu, jaké tu už nyní máme, není ani v nejpřísnějších zónách CHKO.

Já na Soutok jezdím pracovně v sezóně denně a musím kvůli tomu mít tři různá povolení. To prostě není v pořádku.

Teď, když je v obcích kolem řeky Moravy situace jiná, měl by návrh na vyhlášení CHKO větší podporu?

Lidé nejsou zas tak hloupí a podsouvanou faleš mnohdy poznali sami. Takže CHKO se už nebojí a alespoň mezi těmi, se kterými jsem v kontaktu, je cítit podpora pro její otevření.

A než se tak možná stane, si vaše Iniciativa Zachraňme Soutok vytyčila čtyři prioritní cíle. Jedním z nich je i obnova přírodu formujících procesů hospodaření. To znamená návrat k pasečnému hospodaření, výmladkovým pařezinám, lesní pastvě, co tu fungovalo 200 let nazpátek? Má to vůbec oporu v realitě?

Obnovit a udržet přírodní procesy, které formovaly lužní krajinu, je možné i jinými metodami, poznatky k tomu jsou. Teoreticky se do určité míry tyhle metody učí, ale do praxe se moc nezavádí. Protože nejsou tak výnosné jako hospodaření s lesem věkových tříd. A tím zase narážíme na nastavení lesního zákona a s jeho uniformním přístupem ke všem lesům.

Lesy ČR se v médiích dost přesvědčivě tváří, že k proměně způsobu hospodaření vcelku bez konfliktů přistupují. Tedy že dosazují téměř výhradně duby letní, výrazná část území Soutoku je vedena v bezzásahovém režimu…

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Archiv Anežky Bartošové Veřejná vyhláška z roku 2015 zakazující vstup do Obory Soutok.

Lesy ČR dokážou vyjmenovat spoustu aktivit, které dělají pro ochranu přírody. Ale podle mého ani jedinou nedělají ze svého přesvědčení. Ke každé té pozitivní změně byli někým dotlačeni.

Kdyby neměli různé způsoby hospodaření zakázané, nařízené, dobře zaplacené, tak mám obavu, že z jejich vlastní iniciativy by k proměně hospodaření nikdy nedošlo.

Jistě, asi sází výhradně duby. Ale pak na vlastní oči vidím masivní používání postřiků na mladých pasekách, bez ohledu na výskyt i velmi vzácných druhů rostlin, jen aby jim mohly prosperovat plantáže dubů. Pak přemýšlíte, jak je možné, že tohle nevidí.

Na konci listopadu 2019 předalo AOPK na MŽP záměr na vyhlášení národní přírodní rezervace nazvané „Lanžhotské pralesy“, což by bylo osm oddělených částí o celkové výměře přibližně 440 ha, a k tomu národní přírodní památka s názvem „Soutok“, která by měla 2990 ha. Dá se tedy říct, že se dílo daří?

Po mnoha desítkách let snahy je tu první krůček k účinnější ochraně, která je zakotvená v české legislativě. A pravděpodobně po vyhlášení těchto území se bude pokračovat dál, formou přírodních památek a rezervací.

Jedna z našich priorit byla územní ochrana nejcennějších lokalit, což se právě uskutečňuje. Na druhou stranu si uvědomujeme, že jde o lidský nástroj, se všemi svými klady i zápory. Vždy záleží na tom, jaké se stanoví priority a kdo bude rozhodovat.

