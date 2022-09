Budějovický STAN chce vybudovat komunitní energetický systém

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hnutí STAN by chtělo vybudovat v Českých Budějovicích komunitní energetický systém, kde by bylo možné sdílet vyrobenou energii třeba z fotovoltaických elektráren. Hnutí chce ve volbách zdvojnásobit počet mandátů proti roku 2018 na šest, chce získat 11 až 12 procent hlasů.

"Máme záměr, vybudovat za město komunitní energetický systém, kde by bylo možné sdílet vyrobenou energii třeba z fotovoltaických elektráren. Město by bylo garantem pro sdílenou výrobu elektřiny ve městě. Chceme to nabídnout jak soukromým vlastníkům, kteří mají v katastru města fotovoltaické elektrárny, tak umisťovat fotovoltaiky na městské budovy, aby město mohlo vyjednávat rozumnější ceny s distributory," řekl lídr kandidátky Jiří Fencl, krajský zastupitel a sportovní manažer. Dvojkou kandidátky je Jan Mádl, provozovatel centra Žižkárna a městský zastupitel, trojkou vědec a propagátor cyklistiky Petr Vodrážka.

Hnutí jde do voleb se sloganem Nebudeme dělat nic, co by... jakkoliv zhoršilo situaci v našem městě. Na kandidátce jsou tři vysokoškolští učitelé i jedna lékařka. Věkové rozpětí kandidátů je od 21 do 69 let. Hnutí STAN letos kandiduje na radnici samostatně, minule bylo v koalici s hnutím Čisté Budějovice. Členové vedení Čistých Budějovic se stali buď příznivci, nebo členy STAN, jak řekl Fencl.

STAN chce dál podporovat sport a cestovní ruch, rozvíjet spolupráci s univerzitami, podpořit stavbu startovacích bytů třeba pro absolventy vysokých škol. Podle Mádla se v končícím volebním období jako jedna ze stěžejních věcí povedlo oživit řeky ve městě, Vltavu a Malši. "Vybudovala se nová koupací mola, nové přístupy k vodě a tolik Budějovičáků, kolik se jich koupalo v řece, se nekoupalo za několik desítek let," řekl Mádl. Zmínil také, že letos se začne stavět parkovací dům na Dlouhé louce pro 450 aut. Zastupitel hnutí Jan Klein uvedl, že se povedlo vytvořit manuál pro používání vizuální reklamy v historickém centru.

Komunální volby se letos uskuteční 23. a 24. září. Před čtyřmi lety zvítězilo v Českých Budějovicích ANO, které získalo 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo HOPB s devíti mandáty. Třetí ODS si zajistila osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti získali šest mandátů, čtyři KSČM. Šesté skončilo spojenectví STAN a Čistých Budějovic se třemi mandáty, sedmá byla koalice Společně pro Budějovice - lidovci a TOP 09 se třemi zastupiteli. Koalici vytvořily ANO, HOPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. V zastupitelstvu o 45 členech měla původně 27 zastupitelů. Potom se počet snížil na 26, když František Konečný opustil ANO a stal se nezařazeným zastupitelem.

reklama