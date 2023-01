Bulharsko chce kvůli uhelným elektrárnám změnit plán obnovy financovaný EU

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na základě rozhodnutí parlamentu má země upustit od svého závazku snížit do konce roku 2025 emise oxidu uhličitého o 40 procent z úrovně v roce 2019. Má také usilovat o záruky, aby bulharské uhelné elektrárny mohly pokračovat v provozu bez omezení nejméně do roku 2038.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bulharský parlament uložil vládě, aby znovu projednala energetickou část národního plánu obnovy, který v rámci snah o obnovu hospodářství po pandemii covidu-19 financuje Evropská unie. Učinil tak s cílem zachránit uhelné elektrárny v Bulharsku před uzavřením, informovala agentura AP.

Zákonodárci hlasovali poměrem 187 ku dvěma pro revizi plánu, který je klíčový pro to, aby Bulharsko získalo 6,3 miliardy eur (151 miliard korun) z evropských peněž v rámci balíčku určeného na oživení ekonomiky po covidové pandemii.

Během hlasování se před parlamentemu shromáždilo několik stovek horníků a pracovníků v energetice, kteří požadovali záruky zachování svých pracovních míst. Pokojný protest organizovaly dva největší odborové svazy v zemi.

Na základě rozhodnutí parlamentu má země upustit od svého závazku snížit do konce roku 2025 emise oxidu uhličitého o 40 procent z úrovně v roce 2019. Má také usilovat o záruky, aby bulharské uhelné elektrárny mohly pokračovat v provozu bez omezení nejméně do roku 2038. Vláda musí podat Evropské komisi formální žádost o nové projednání národního plánu obnovy do konce března, nařídili kabinetu poslanci.

Evropská komise schválila bulharský plán obnovy loni v dubnu. Plán předpokládá, že téměř 60 procent prostředků půjde na opatření související s bojem proti klimatické změně. Téměř polovinu elektřiny v sedmimilionové balkánské zemi nyní vyrábějí uhelné elektrárny, dalších 35 procent energie pochází z jádra. Zbytek pokrývají vodní, solární a větrné elektrárny.

Snižování emisí oxidu uhličitého představuje pro Bulharsko, které má jeden z nejnižších hrubých domácích produktů na obyvatele v EU, obrovskou finanční zátěž. Země se zároveň potýká s hlubokou politickou krizí, kterou nedokázaly vyřešit ani čtyři parlamentní volby za poslední dva roky. Zemi vede úřednická vláda jmenovaná prezidentem Rumenem Radevem.

reklama