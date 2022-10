Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích se možná dočká obnovení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích si zaslouží opravit, aby nezchátrala natolik, že ji bude nutné strhnout. ČTK to řekl starosta městského obvodu V Jiří Rejda (ANO). Vhodné by tam podle něj bylo sportovní a relaxační centrum. Plovárna z období první republiky je v parku Na Vinici, je na území obvodu, opuštěná budova patří městu.

"Kolegům na radě chci představit projekt relaxačně-sportovního centra. Téma s nimi chci probrat, jestli jsme na stejné vlně. Co přesně by tam mělo být, městu ani obvodu nepřísluší, měl by se najít soukromý investor, který to vezme do rukou," řekl Rejda, kterým je zároveň městským radním.

Vojenská plovárna u Chrudimky vznikla v roce 1925 pro důstojníky železničního pluku. V meziválečném období byla v Pardubicích vyhlášená. Fungovat přestala po německé okupaci.

Loni město odmítlo objekt prodat soukromníkovi, který ho chtěl přestavět na centrum pro rekreaci a stravování. Chtělo mít kontrolu nad jeho využitím. Téma plovárny měly strany ve svých předvolebních programech. Za tři roky si město připomene 100 let od otevření plovárny, což je příležitost vrátit místu jeho dřívější účel, uváděli například zástupci Žijeme Pardubice.

Na obnovu plovárny existovala studie, je ale podle Rejdy už odregistrovaná. Musí se proto začít znovu. Městský obvod už v blízkosti postavil v minulém volebním období veřejné griloviště a pumptrackové dráhy. Město pak v minulosti obnovilo v lokalitě část starých cest kolem řeky.

"V blízkosti, u ulice S. K. Neumanna, má vyrůst nová bytová čtvrť, je potřeba připravit okolí na větší počet obyvatel," řekl Rejda. Griloviště i pumptrack se osvědčily, další sportovní a relaxační aktivity by proto park Na Vinici měl nabízet, dodal.

