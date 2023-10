Carthamus chce v Českém Krumlově rozšířit spalovnu pro až 80 000 tun odpadů ročně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz Ilustrační foto

Firma Carthamus chce v Českém Krumlově rozšířit spalovnu v areálu Energobloku. Plánuje spálit ročně až 80 000 tun upravených komunálních odpadů, tzv. tuhých alternativních paliv. Stavět chce začít v roce 2025, palivem by byl recyklovaný komunální odpad z vodňanské firmy Rumpold. K záměru mají výhrady ekologická hnutí, obyvatelé města i někteří politici, doplnění žádají i úřady včetně ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z oznámení v databázi EIA. Firma záměr včera představila krumlovským zastupitelům. Carthamus dodává teplo a teplou vodu asi 3200 krumlovským obyvatelům a řadě firem, nyní spaluje biomasu.

Firma chce zvýšit kapacitu spalovny v průmyslové zóně Domoradice a upravit technologie. "Budeme vyrábět víc energie, bude i nová turbína," řekl člen dozorčí rady firmy Carthamus Jiří Drobný. Hlavním dodavatelem paliva bude Rumpold z Vodňan ze svého nově plánovaného areálu.

Palivo se vyrábí recyklací komunálního odpadu, který nelze dál roztřídit a skončil by na skládce, uvedla firma. "Palivo bude vyráběné u nás. V jižních Čechách ho (odpadu) bude dost," řekl jednatel Rumpoldu Martin Hejduk. Spalován by byl komunální odpad z jižních a západních Čech i odpad z firem. Odpad bude do spalovny vozit 17 nákladních aut za den, řekl Drobný.

Firma zásobuje teplem město Český Krumlov a podniky v průmyslové zóně. Vedení radnice ale záměr nevítá. "Netěší nás to. Jsme historickým městem a spalovna odpadu nezní v turistickém městě jako ta správná kombinace. Na druhou stranu teplo je důležité, společnost Carthamus zásobuje velkou část města teplem a musíme spolu vycházet," řekl ČTK starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Carthamus očekává, že na jaře 2024 získá stavební povolení. Stavbu by firma zahájila rok poté a hotova by byla koncem roku 2026, vyplývá z oznámení v databázi EIA.

Z podkladů pro zastupitele vyplývá, že k záměru je řada výhrad z různých stran. Ministerstvo životního prostředí chce například rozpracovat vlivy na ovzduší a hluk, doplnit energetickou bilanci a zdůvodnit kapacitu zařízení. Připomínky měla i Česká inspekce životního prostředí. Ekologická organizace Hnutí Duha se záměrem nesouhlasí, vadí jí produkce škodlivých látek ve spalovnách. Kapacitu zařízení považuje Duha za moc velkou a škodlivou pro život obyvatel. Ekologický spolek Arnika uvedl, že spalovat se bude fosilní palivo s obsahem plastů.

Krajský odbor životního prostředí chce kvůli rozšíření upřesnit, jaké množství odpadů a tuhých alternativních paliv se bude energeticky využívat. Městský odbor životního prostředí uvedl, že množství odpadu bude převyšovat produkci odpadu v regionu.

Krumlovský radní Jan Novák (ANO) řekl, že firma musí zajistit, aby se spaloval jen český odpad. Projekt kritizovali i zastupitelé opozičních lidovců, hnutí Jihočeši či Zelených. Připomněli, že v jižních Čechách by měla vzniknout tři zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), a to v Českých Budějovicích, Plané nad Lužnicí a Písku. Jejich kapacita pokryje potřeby, řekli zastupitelé. Zastupitel za Zelené Martin Střelec řekl, že stoupnu emise oxidu síry i oxidu dusíku. Starosta obce Přísečná Jiří Němeček (SNK - Přísečná) emotivně prohlásil, že firma chystá "jen další ZEVO (...) nejhorší emisní zařízení v jižních Čechách, v blízkosti CHKO".

Teplárna v průmyslové zóně Domoradice funguje od roku 1988. Carthamus tam od roku 2005 vyrábí tepelnou energii pro obyvatele Krumlova a podniky. Spaluje dřevní štěpku, loni firma spálila 90 170 tun biomasy. Loni měla tržby z prodeje výrobků a služeb 357,7 milionu korun, meziročně stouply o třetinu. Zisk po zdanění vzrostl z 2,6 milionu na 44,8 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy a účetní závěrky. Z 93 procent se na tržbách podílely tržby z prodeje elektřiny. Loni prodala 50.896 gigajoulů tepelné energie, v plynovém kotli loni spálila 73.431 metrů krychlových zemního plynu.

