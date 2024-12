Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Skupina poslanců navrhla uzákonění rodinných zemědělských hospodářství. Novela o zemědělství stanoví zejména podmínky pro získání tohoto postavení a zavádí evidenci rodinných hospodářství. Podle předkladatelů v čele s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) se jedná o první krok, po němž budou muset následovat další opatření odpovídající potřebám tohoto druhu podnikání.V některých státech mají rodinné farmy podle důvodové zprávy například daňové výhody, jde zejména o osvobození nebo o nižší sazby u daně z příjmů, u daně z nemovitostí a případně u dědické daně. Nynější novela by pouze stanovila, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení a jeho odvozeniny v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti.

"Až po vlastním vymezení rodinných zemědělských hospodářství v zákoně o zemědělství proto budou muset následovat další legislativní i nelegislativní opatření, jež s využitím pevně zakotvené zákonné definice rodinného zemědělského hospodářství pomohou rozvinout celý koncept tak, aby odpovídal specifickým potřebám tohoto druhu podnikání," stojí v důvodové zprávě novely, kterou podepsali zástupci koaličních stran a nyní již opozičních Pirátů.

Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství by žadatelům uděloval podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. K podmínkám by patřilo především to, že by obhospodařovali nejvýše 1000 hektarů půdy. Evidenci by vedlo ministerstvo zemědělství. Předloha upravuje také třeba zánik a zrušení postavení a související výmaz z evidence.

Do dvou let od účinnosti právní úpravy by mohlo v Česku být podle odhadu předkladatelů kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství, do budoucna by počet zemědělských subjektů s tímto postavením mohl podle nich i růst. "Záležet ovšem bude především na tom, jaké možnosti status rodinného zemědělství svým nositelům přinese," podotkli autoři.

Novelu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé navrhli, aby byla účinná od ledna 2026.

