Část balkánské řeky Driny se proměnila v plovoucí skládku

Tons of waste dumped in poorly regulated riverside landfills or directly into the waterways that flow across three countries end up accumulating behind a trash barrier in the Drina River in eastern Bosnia during the wet weather of winter and early spring.

Na řece Drině na východě Bosny se opět nahromadily tuny odpadu, které se proměnily v plovoucí skládku. Informovala o tom agentura AP. Odpad se kupí za bariérou nedaleko města Višegrad obvykle v zimě a na jaře, když je v řece hodně vody. Odpadky tam přitom končí kvůli špatně spravovaným skládkám podél toků na Balkáně nebo je do vody lidé hodili přímo.

Bariéra proti odpadkům, kterou instalovala na řece místní vodní elektrárna několik kilometrů proti proudu od své přehrady nedaleko Višegradu, proměnila město v nechtěné regionální úložiště odpadu, stěžují si místní ekologičtí aktivisté. Tento týden se u bariéry opět vytvořila obrovská plovoucí skládka plná plastových lahví, rezavých sudů, použitých pneumatik, domácích spotřebičů, naplaveného dřeva a dalšího odpadu, který se do Driny dostal z jejích přítoků.

Vydatné deště a nezvykle teplé počasí v uplynulém týdnu způsobily, že mnoho řek a potoků se vylilo ze svých koryt v Bosně, Srbsku i Černé Hoře.

Environmental disaster in the east of Bosnia, where thousands of cubic metres of waste are accumulated on Drina river. Local activists hope to join an EU-funded project along with ten other countries, which would solve this problem they have been struggling with for years.